Νέος Κόσμος: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δείτε φωτογραφίες

Το σημείο έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε σε δρόμο στο Νέο Κόσμο, με τα μπάζα να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το σημείο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή για τα αίτια της κατάρρευσης.

