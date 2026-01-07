Aνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στο κέντρο του Βόλου
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Γυμνός άντρας

Aνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στο κέντρο του Βόλου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε φύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου

Aνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στο κέντρο του Βόλου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα βρέθηκαν σήμερα πολίτες στον Βόλο, καθώς ένας νεαρός άνδρας περιφερόταν γυμνός στους δρόμους της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. 

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, o νεαρός άνδρας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη, δημιουργώντας αναστάτωση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε φύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας επέστρεψε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης