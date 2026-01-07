Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Aνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στο κέντρο του Βόλου
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε φύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου
Μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα βρέθηκαν σήμερα πολίτες στον Βόλο, καθώς ένας νεαρός άνδρας περιφερόταν γυμνός στους δρόμους της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.
Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, o νεαρός άνδρας εθεάθη να περιφέρεται χωρίς ρούχα στην οδό Πολυμέρη, δημιουργώντας αναστάτωση.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία κατέφθασε στο σημείο και μετά από σύντομη παρέμβαση διαπίστωσε ότι ο νεαρός είχε φύγει από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την παρέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας επέστρεψε στην κλινική όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό παρακολούθηση.
