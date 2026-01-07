Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα
Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων: Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το ΥΠΟΙΚ
Με συγκέντρωση στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ξεκινούν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν συμβολικοί αποκλεισμοί και των κεντρικών λαχαναγορών.
Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος.
Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου με συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης.
Την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη, στις 08:00, ενώ την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία με σημείο συγκέντρωσης Κηφισού και Λένορμαν (στον παράδρομο στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.
Το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεωνΤο τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), στο πλαίσιο της επ' αόριστον απεργίας στις λαϊκές αγορές που ξεκινά σήμερα 7 Ιανουαρίου.
