Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες διαφεύγουν με πατίνια μετά τη ληστεία των €580.000 σε κοσμηματοπωλείο - Βίντεο ντοκουμέντο

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της κινηματογραφικήςκαθώς βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της διαφυγής των δραστών μέσα από τον χώρο του συγκροτήματος, αμέσως μετά την αρπαγή κοσμημάτων και ρολογιών μεγάλης αξίας.Στο οπτικό υλικό φαίνονται οι δράστες να αποχωρούν με ηλεκτρικά πατίνια, έχοντας κρεμάσει τα κοσμήματα στον λαιμό τους, επιβεβαιώνοντας τον απόλυτα οργανωμένο και προκλητικό τρόπο δράσης της εγκληματικής ομάδας.Η ληστεία σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν δύο ένοπλοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν με ηλεκτρικά πατίνια το κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Σάνη Χαλκιδικής. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ακινητοποίησαν τους δύο υπαλλήλους και αφαίρεσαν κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια συνολικήςπριν αποχωρήσουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, μετά την έξοδό τους από το κατάστημα, οι δράστες κινήθηκαν με τα πατίνια εντός του συγκροτήματος, όπως αποτυπώνεται και στο νέο βίντεο, και στη συνέχεια τα εγκατέλειψαν στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Ακολούθως, επιβιβάστηκαν σε λευκό όχημα, το οποίο είχαν προσεγγίσει πριν από τη ληστεία, ενώ οι συνεργοί τους – που υποδύονταν ζευγάρι – αποχώρησαν με μαύρο αυτοκίνητο.Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Πολυγύρου Χαλκιδικής, αξιοποιώντας εκτεταμένες επισκοπήσεις βιντεοληπτικού υλικού, καταθέσεις μαρτύρων και ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκές Αρχές και την EUROPOL. Όπως προέκυψε, οι τέσσερις δράστες είχαν αποφασίσει τουλάχιστον από τις 20 Αυγούστου να «χτυπήσουν» το συγκεκριμένο κοσμηματοπωλείο και προχώρησαν σε πολυήμερη κατόπτευση του χώρου, τον οποίο επισκέφθηκαν τουλάχιστον έξι φορές πριν από τη ληστεία.Τα μέλη της ομάδας ταξίδεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε διαφορετικές ημερομηνίες και, χρησιμοποιώντας πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο, νοίκιασαν δύο οχήματα από εταιρεία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τα συστήματα ασφαλείας του ξενοδοχείου, αφαίρεσαν πινακίδες κυκλοφορίας από σταθμευμένο αυτοκίνητο στην Καλαμαριά το διάστημα από 25 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2025 και τις τοποθέτησαν στα ενοικιαζόμενα οχήματα. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας εκδοθείσες από τις Αρχές της Σερβίας.Οι δύο εκ των τεσσάρων δραστών, υπήκοοι Σερβίας ηλικίας 48 και 46 ετών, συνελήφθησαν κατόπιν ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψηςΠρόκειται για μέλη της διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης Pink Panthers, η οποία δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος και εξειδικεύεται σε ένοπλες ληστείες κοσμηματοπωλείων υψηλής αξίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και των δύο συλληφθέντων σε παρόμοιες ληστείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025. Μετά τη σύλληψή τους, παραμένουν κρατούμενοι στο εξωτερικό, με τις δικαστικές Αρχές της Κροατίας και της Βουλγαρίας να αναμένεται να αποφανθούν για την