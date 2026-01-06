Με... ηλεκτρικά πατίνια και λεία 580.000 ευρώ το έσκασαν οι «Ροζ Πάνθηρες» από το κοσμηματοπωλείο

Οι δύο δράστες ηλικίας 48 και 46 ετών, είχαν δύο ακόμα συνεργούς που «επιτηρούσαν» την περιοχή προσποιούμενοι το ζευγάρι

«Ροζ Πάνθηρες», τα οποία εισέβαλαν ένοπλα και κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ.



Η υπόθεση, που εκτυλίχθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, και η εξιχνίασή της τρεις μήνες αργότερα, με τη σύλληψη δύο εκ των συνολικά τεσσάρων δραστών της



protothema.gr, το τελικό «χτύπημα» στο κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής, στις 2 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έπειτα από τουλάχιστον δύο εβδομάδες παρακολουθήσεων των χώρων του ξενοδοχείου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δράστες κατάφεραν να οργανωθούν, νοικιάζοντας αυτοκίνητα και κλέβοντας πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτά τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.



Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της ληστείας στην Χαλκιδική:







Το μεσημέρι εκείνης της Τρίτης, οι δύο ένοπλοι δράστες, αφού κάλυψαν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφεραν να αποσπάσουν ρολόγια και κοσμήματα συνολικής αξίας 580.000 ευρώ.



Αφού βεβαιώθηκαν ότι είχαν εξασφαλίσει τη λεία τους, οι δράστες αποχώρησαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προσέγγισαν τον στόχο τους και στη συνέχεια εγκατέλειψαν τα ηλεκτρικά πατίνια στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου.



, επιτηρούσαν τον χώρο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα καταφθάσουν αστυνομικές δυνάμεις και ότι όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο που είχαν καταστρώσει.



Οι ένοπλοι δράστες αποχώρησαν από το ξενοδοχείο με λευκό όχημα, το οποίο είχαν προσεγγίσει πριν επιβιβαστούν στα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ οι συνεργοί τους, που υποδύονταν ζευγάρι, αποχώρησαν με μαύρο όχημα.



Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Δ.Ε.Ε. Πολυγύρου Χαλκιδικής, και ιδίως από επισκοπήσεις βιντεοληπτικού υλικού, καταθέσεις μαρτύρων και ανταλλαγή πληροφοριών με αλλοδαπές Αρχές ευρωπαϊκών χωρών και τον οργανισμό EUROPOL, οι τέσσερις δράστες της κινηματογραφικής ληστείας είχαν αποφασίσει τουλάχιστον από τις 20 Αυγούστου να «χτυπήσουν» το συγκεκριμένο κοσμηματοπωλείο, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιό τους.



Κλείσιμο ενοικιαζόμενων οχημάτων από το ειδικό σύστημα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, τοποθέτησαν πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή της Καλαμαριάς, το χρονικό διάστημα από 25-08-2025 έως 01-09-2025.



Για τη μετάβασή τους τόσο στην εταιρεία ενοικίασης οχημάτων όσο και στο ξενοδοχείο χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας εκδοθείσες από τις Αρχές της Σερβίας.



Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της υλοποίησης του εγκληματικού τους σχεδίου, μετέβησαν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε προγενέστερο χρόνο της ληστείας τουλάχιστον έξι φορές, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, τόσο για κατόπτευση του χώρου όσο και για τον προκαθορισμό του τρόπου δράσης τους.



Η σύλληψη των δύο ανδρών, υπηκόων Σερβίας, ηλικίας 48 και 46 ετών, πραγματοποιήθηκε κατόπιν έκδοσης ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.



Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των διεθνικών εγκληματικών ομάδων του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, με την ονομασία «Pink Panthers». Η συμμορία εξειδικεύεται σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και συνεχώς εξελισσόμενες μεθόδους δράσης. Τα μέλη της έχουν «αδυναμία» σε κοσμήματα και πολυτελή ρολόγια μεγάλης αξίας από γνωστά κοσμηματοπωλεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Σημειώνεται ότι ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και των δύο σε παρόμοιες ένοπλες ληστείες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025.



Μετά τη σύλληψή τους, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοσή τους στη χώρα μας.