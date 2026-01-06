Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό
ΕΛΛΑΔΑ
Καθαγιασμός Υδάτων Θεοφάνια Ηράκλειο Κρήτη

Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στο λιμάνι του Ηρακλείου

Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με απρόοπτα τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο, καθώς οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό!

Αρκετά λεπτά πριν τον προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί αγιασμό των υδάτων, δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας για την εορτή των Θεοφανίων που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων για την ανεύρεση και ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα Ηρακλείου, στον προβλήτα του μικρού Κούλε.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλλε «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα και οι… τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στο κρύο νερό του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό. Δυστυχώς από την υπερπροσπάθεια κάποιων, ο σταυρός έσπασε.

Πηγή Creta24

Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό
Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό
Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο: Έπιασαν αλλά… έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης