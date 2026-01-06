Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δείτε φωτογραφίες από τον εορτασμό των Θεοφανίων στη Θεσσαλονίκη
Η δοξολογία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου
Ολοκληρώθηκαν οι εορτασμοί των Θεοφανίων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Από πολύ νωρίς, πλήθος πιστών κατέκλυσε τη Μητρόπολη για να παρακολουθήσει την τελετή, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Θεοφάνια.
Η δοξολογία τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Φιλόθεου.
Στην Ιερά Λιτανεία που ακολούθησε, πέραν της Ενορίας του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα συμμετάσχουν επίσης ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός της του Θεού Σοφίας, καθώς και ο παλαιός Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Μηνά.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή της ρίψης του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Θερμαϊκού, παρουσία πλήθους κόσμου και επισήμων.
