Τι θέλουν οι αγρότες για να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση
Νέα συνέλευση την Τετάρτη το απόγευμα στον κόμβο της Νίκαιας για να αξιολογηθούν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και να εξεταστεί αν μπορούν να οδηγήσουν τις δύο πλευρές στον διάλογο
Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται οι αγρότες μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την ανακοίνωση των μέτρων που αφορά στον πρωτογενή τομέα την ερχόμενη Τετάρτη.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον διάλογο με τους αγρότες, πριν από την ανακοίνωση των μέτρων, αλλά οι αγρότες λένε πλέον πως είναι ανοιχτοί στον διάλογο εφόσον οι εξαγγελίες τους ικανοποιήσουν , ώστε αυτή την φορά να κάτσουν στο τραπέζι για να συζητήσουν και τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
Οι αγρότες ζητούν 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως θα ήταν θετικοί σε μια τιμή κοντά στα 8 λεπτα . Επίσης θα ήταν θετικοί στο αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία. Μάλιστα υπάρχει ήδη η δέσμευση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης πως το ποσό αυτό που θα διατεθεί θα γίνει χωρίς πλαφόν , δηλαδή θα δοθούν όσα χρήματα χρειαστούν.
Επίσης σε αυτό το πακέτο θα ήθελαν να υπάρχει η εξαγγελία για την αποζημίωση στο 100% στον ΕΛΓΑ. Αναμένουν να ανακοινωθεί η αναπλήρωση εισοδήματος για προϊόντα όπως το σιτάρι , το βαμβάκι και το τριφύλλι σε ένα πακέτο πάνω από 160 εκ. ευρώ που είχε ανακοινωθεί , προκειμένου να καλυφθεί η ζημιά από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων. Επίσης αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την κτηνοτροφία μετά την ζημιά από την ευλογιά . Κόκκινη γραμμή για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους είναι η διενέργεια του εμβολίου για την ευλογιά. Αντίθετα για την κυβέρνηση κόκκινη γραμμή είναι η μη επιστροφή της διαχείρισης των επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί διαφορετικά θα κινδύνευε όλο το σύστημα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
Καταρχήν οι δύο πλευρές έχουν επανατοποθετηθεί υπέρ του διαλόγου , αλλά η Κυβέρνηση θα επιθυμούσε ο διάλογος να γίνει πριν από την ανακοίνωση των μέτρων κάνοντας συμμέτοχους τους αγρότες στις εξαγγελίες. Από την πλευρά τους οι αγρότες θέλουν διάλογο -εφοσον ικανοποιηθούν - μετά την γνωστοποίηση των μέτρων . Αν η κυβέρνηση δεχθεί τον διάλογο μετά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν ,έχει κάνει καθαρό προς τους αγρότες μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, πως δεν έχει σκοπό να δώσει σε οικονομικό επίπεδο κάτι παραπάνω, άρα η όποια συζήτηση θα γίνει επί θεσμικών θεμάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Κυρίως δηλαδή η συνάντηση θα αναλωθεί σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της γεωργίας και της κτηνοτροφίας τα επόμενα χρόνια .
Με οδηγό την ΝίκαιαΠρος αυτή την κατεύθυνση χθες στον κόμβο της Νίκαιας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν νέα συνέλευση την Τετάρτη το απόγευμα για να αξιολογήσουν τις εξαγγελίες και να εξετάσουν αν και εφόσον αυτές μπορούν να οδηγήσουν τις δύο πλευρές στον διάλογο. Κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνουν και τα άλλα μπλόκα ανά την Ελλάδα . Αν η απόφαση κλείνει στην εκδοχή του διαλόγου τότε οι αγρότες θα βάλουν προσωρινά "φρένο" στον σχεδιασμό για τον 48ωρο black out την ερχόμενη Πέμπτη και θα προσέλθουν στην συνάντηση με την κυβέρνηση. Διαφορετικά είναι αποφασισμένοι να κλείσουν τα σημεία του εθνικού δικτύου που έχουν ήδη ανακοινώσει.
Με ποια μέτρα θα αποδέχονταν τον διάλογο οι αγρότες
Τι είδους διάλογος θα μπορούσε να γίνει μετά την ανακοίνωση των μέτρων
