Νέα ανακοίνωση από την ΥΠΑ για το blackout στα αεροδρόμια: Τώρα μιλάει για «τεχνικό ζήτημα», προερχόμενο από τηλεπικοινωνιακές υποδομές
Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί πλήρως, λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που προσθέτει ότι συνεργάζεται με τον ΟΤΕ «για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης»
Για τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, προερχόμενο από τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, κατά τις πρώτες ενδείξεις, μιλά στη νέα της ανακοίνωση για το blackout στο ελληνικό FIR, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στη νέα ανακοίνωση, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί, η ΥΠΑ δεν αναφέρεται σε «μαζικές παρεμβολές σε όλες τις συχνότητες», διατύπωση που είχε προκαλέσει μεγάλα ερωτήματα και ανησυχία για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως, η ΥΠΑ, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι συνεργάζεται στενά με τον ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης. Στη συνεργασία του με την ΥΠΑ είχε αναφερθεί νωρίτερα σε ανακοινώσεις του και ο ΟΤΕ, τονίζοντας ωστόσο, παράλληλα, ότι «τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
Στη νέα της ανακοίνωση η ΥΠΑ, αναφέρει:
Το τεχνικό ζήτημα που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες υπό τη μορφή «θορύβου», προερχόμενου, κατά τις αρχικές ενδείξεις, από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και επηρέασε τις επικοινωνίες εντός του FIR Αθηνών, έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως.
Οι συχνότητες και τα συστήματα τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας επανήλθαν σε πλήρη λειτουργία από τις 17:00 τοπική ώρα, και ανεστάλη η σχετική αγγελία ΝΟΤΑΜ. Η χωρητικότητα του εναερίου χώρου και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας επανήλθε στα κανονικά επίπεδα από 17:45. Σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του συμβάντος διασφαλίστηκε πλήρως η ασφάλεια των πτήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Οι γενεσιουργές αιτίες του τεχνικού προβλήματος, το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν με αυτή την έκταση και μορφή, τελούν υπό ενδελεχή διερεύνηση από τους Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς της ΥΠΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς, ενώ πραγματοποιείται πτήση ελέγχου του φάσματος συχνοτήτων με αεροσκάφος της ΥΠΑ, με τη συνδρομή της ΕΕΤΤ.
Η ΥΠΑ συνεργάζεται στενά με τον φορέα επικοινωνιών ΟΤΕ για την πλήρη τεκμηρίωση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων πρόληψης.
