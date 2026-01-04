Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες που προκάλεσε το χάος στα αεροδρόμια, καθυστερήσεις στις πτήσεις

Καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος - «Δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων» είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας







Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συντονισμένες κινήσεις επιδιορθώθηκε το ζήτημα που προέκυψε που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις







Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε.



Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος.



Χρίστος Δήμας: Δεν επηρεάστηκε η ασφάλεια των πτήσεων Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε πως η βλάβη δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων και άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).



Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.



Κλείσιμο



Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.



Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).



Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στις επικοινωνίες που προκάλεσε χάος νωρίτερα σήμερα στα Ελ. Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συντονισμένες κινήσεις επιδιορθώθηκε το ζήτημα που προέκυψε που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις πτήσεων , ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τα αίτια του προβλήματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί.Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε.Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος.Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε πως η βλάβη δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων και άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (Action Plan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DG MOVE, EASA και EUROCONTROL).Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

• Ανάπτυξη υπηρεσιών Data Link.

• Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSky ATC One).

• Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

• Ανάπτυξη ραντάρ Mode S.

• Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη.



Αυξήθηκε η χωρητικότητα στο εναέριο χώρο Λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι, σύμφωνα με ενημέρωση, αυξήθηκε η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα.



Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας ενημέρωσε το κοινό ότι η ΥΠΑ ξεκίνησε «την σταδιακή απελευθέρωση ορισμένων πτήσεων σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται», ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.



Για μαζικές παρεμβολές κάνει λόγο η ΥΠΑ Από την πλευρά της η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΥΠΑ) σε ανακοίνωσή της έκανε λόγο για πρωτοφανές περιστατικό που οφείλεται σε μαζικές παρεμβολές.



Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «θόρυβο» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες και είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής, με τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, να καταβάλουν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.



Παράλληλα, επισημαίνεται ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας που συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο.



Παράλληλα, επισημαίνεται ότι νωρίτερα το μεσημέρι, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ:



«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο "θόρυβος" που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.



Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.



Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.



Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.



Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».



Την ίδια ώρα, σε καθεστώς αυξημένης εγρήγορσης παραμένουν οι αρμόδιες Αρχές μετά τις αναφορές για παρεμβολές σε αεροναυτιλιακά συστήματα, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) να έχει ζητήσει να υπάρξει εντός της ημέρας τουλάχιστον μια πρώτη τεχνική εκτίμηση για το συμβάν, ακόμη και αν δεν έχει πλήρως προσδιοριστεί η αιτία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, τα φαινόμενα καταγράφηκαν σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα και δεν βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη, γεγονός που διευκολύνει τη συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων. Ωστόσο, η ΑΠΑ θεωρεί κρίσιμο να υπάρξει άμεση προκαταρκτική εικόνα, τόσο για λόγους επιχειρησιακούς όσο και για την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.



Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης εξετάστηκαν πολλαπλά σενάρια, ορισμένα εκ των οποίων απορρίφθηκαν ήδη ως λιγότερο πιθανά. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνονται σενάρια που σχετίζονται με εσωτερική δυσλειτουργία εξοπλισμού της Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και παρεμβολές από τυπικές τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες, όπως επισημαίνεται, λειτουργούν εντός των προβλεπόμενων τεχνικών ορίων.



Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και σε ισχυρισμούς περί εμπλοκής υποδομών τηλεπικοινωνιακών παρόχων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις έως τώρα διασταυρώσεις, δεν επιβεβαιώνονται.



Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΑΠΑ, Χρήστος Τσίτουρας, «η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν θα υπάρξουν βιαστικά συμπεράσματα», τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει πίεση να δοθεί μια τεκμηριωμένη εκτίμηση το συντομότερο δυνατό. Το θέμα έχει τεθεί και σε πολιτικό επίπεδο, με τον αρμόδιο Υπουργό να είναι ενήμερος και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.



Για παλαιότητα και ελλιπή συντήρηση του εξοπλισμού κάνουν λόγο οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας για τα σημερινά συμβάντα στην εναέρια κυκλοφορία, ζητώντας άμεσα διερεύνηση, με συμμετοχή ΑΠΑ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που υπηρετούσαν στο Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ. ενεργοποίησαν άμεσα όλα τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα, προκειμένου να διαχειριστούν με ασφάλεια τις πτήσεις που βρίσκονταν ήδη εντός του FIR Αθηνών ή δεν ήταν δυνατόν να αναδρομολογηθούν.



Για λόγους ασφάλειας, ανεστάλησαν προσωρινά οι απογειώσεις από όλα τα ελληνικά αεροδρόμια για πτήσεις που επρόκειτο να εισέλθουν στο FIR Αθηνών, ενώ όπου αυτό κατέστη εφικτό, υπερπτήσεις που βρίσκονταν ήδη στον αέρα αναδρομολογήθηκαν μέσω γειτονικών FIR.



Η εναέρια κυκλοφορία διαχειρίζεται μέχρι στιγμής με περιορισμένα μέσα, ενώ έχει επιτευχθεί μερική επαναφορά της κυκλοφορίας, με την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών και διεθνών διαδικασιών ασφάλειας.



Η Ένωση επισημαίνει ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές για σύστημα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και επισημαίνει πως μέχρι την ώρα έκδοσης της ανακοίνωσης, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν είχε ανακοινώσει τα αίτια του προβλήματος, ούτε το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.



Τονίζει ότι παρόμοια περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά, όπως αναφέρει, συνδέονται με τη χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού επικοινωνιών και επιτήρησης, θέμα το οποίο έχει τεθεί επανειλημμένα από τους ελεγκτές τα προηγούμενα χρόνια. «Αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της χρόνιας αδράνειας, της κακής διαχείρισης και των λανθασμένων επιλογών της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία αγνοεί συστηματικά τις προειδοποιήσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. εδώ και χρόνια αναδεικνύει την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών και απαιτεί την αντικατάστασή του με σύγχρονο εξοπλισμό που να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Δυστυχώς έως τώρα το αίτημά μας δεν έχει τύχει ανταπόκρισης» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε αντίστοιχο περιστατικό τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε καταγραφεί απώλεια επικοινωνιών και εικόνας ραντάρ στον λόφο Μερέντα, χωρίς -όπως σημειώνεται- να υπάρξει επίσημη ανάληψη ευθύνης.



Η Ένωση ζητά:



'Αμεση διερεύνηση του περιστατικού, με τη συμμετοχή της Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια.



Επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο πλήρους αποκατάστασης, καθώς και για τα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη αντίστοιχων βλαβών.



Τέλος, επισημαίνεται ότι η επαναφορά της εναέριας κυκλοφορίας σε ονομαστικά επίπεδα θα εξαρτηθεί από την πλήρη

αποκατάσταση των συστημάτων, με την ασφάλεια των πτήσεων να παραμένει, όπως αναφέρεται, απόλυτη προτεραιότητα.



Χάος στα αεροδρόμια Νωρίτερα, χάος είχε προκληθεί στα αεροδρόμια με το πρόβλημα εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ασφαλής και κανονική επικοινωνία των πιλότων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Άμεσα επηρεάστηκαν πτήσεις τόσο στο Ελευθέριος Βενιζέλος όσο και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, με καθηλωμένα αεροσκάφη στην πίστα και αναβολές αναχωρήσεων και αφίξεων.



Από πλευράς των αεροπορικών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και με το δεδομένο ότι η σημερινή ημέρα είναι πολύ πυκνή όσον αφορά κυρίως τις αφίξεις καταβάλλονται προσπάθειες σε επιχειρησιακό επίπεδο, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον επαναπρογραμματισμό των πτήσεων. Όμως, το γεγονός ότι δεν είναι εφικτές οι αναχωρήσεις από τα ελληνικά αεροδρόμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.ο.κ., έχει αντίκτυπο τόσο στις πτήσεις εντός της χώρας όσο και εκτός στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί μέσα στην ημέρα από αεροδρόμια του εξωτερικού για τις επιστροφές των εκδρομέων.