Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, νέας κράτησης ή voucher δίνουν οι αεροπορικές εταιρείες στους επιβάτες που είδαν τις πτήσεις τους να ακυρώνονται
Σε απόγνωση επιβάτες που έχουν μείνει καθηλωμένοι στα αεροδρόμια της χώρας μετά το χάος από τα προβλήματα στις ραδιοσυχνότητες, η ανακοίνωση της AEGEAN
Αποκατάσταση μετ’ εμποδίων για την αεροπορική κίνηση ανά την Ελλάδα με τους ταξιδιώτες που είχαν ακυρώσεις στις πτήσεις τους σήμερα να αναζητούν και να προσπαθούν να βρουν νέες πτήσεις εν μέσω αιχμής της κίνησης της εορταστικής περιόδου, έπειτα από το χάος που προκλήθηκε νωρίτερα λόγω προβλήματος στις ραδιοσυχνότητες σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας.
Από την πλευρά τους οι αεροπορικές αντιμετωπίζουν το πρόβλημα παρέχοντας τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, νέας κράτησης ή voucher ωστόσο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επιβατών που δεν καλύπτονται όπως συμβαίνει π.χ. σε περιπτώσεις πτήσεων με ανταπόκριση.
Επιπλέον, ακριβώς λόγω των ημερών όπου ούτως ή άλλως η κίνηση είναι αυξημένη και η πληρότητα στα αεροσκάφη είναι στο «κόκκινο» είναι δύσκολο να βρεθούν άμεσα νέα εισιτήρια σε προγραμματισμένα δρομολόγια.
«Ολες οι επόμενες πτήσεις είναι γεμάτες» αναφέρουν χαρακτηριστικά από τις αεροπορικές, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι προστίθενται δρομολόγια όπου είναι εφικτό.
Ωστόσο και αυτή η άσκηση αποτελεί δύσκολο εγχείρημα δεδομένου ότι εν μέσω της αιχμής για την επιστροφή των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου η διαθεσιμότητα αεροσκαφών είναι περιορισμένη, πέραν φυσικά και της επιπλέον παραμέτρου ότι αρκετά αεροδρόμια ανά την Ευρώπη κλείνουν τις νυχτερινές ώρες, καθιστώντας ούτως ή άλλως αδύνατη την προσθήκη πτήσεων.
«Σε συνέχεια του τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η AEGEAN ενημερώνει ότι από τις 09:35 έως και τις 12:20 ανεστάλησαν πλήρως όλες οι πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα 12:20 – 18:00, επετράπησαν μόλις 35 κινήσεις ανά ώρα για το σύνολο του FIR Αθηνών, έναντι κανονικής χωρητικότητας περίπου 180 κινήσεων, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% της κανονικής επιχειρησιακής δυναμικότητας. Η σταδιακή επαναφορά της χωρητικότητας άρχισε λίγο πριν τις 18:00.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί συνολικά 48 πτήσεις του δικτύου μας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 12% του πτητικού προγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επιπτώσεις επιτείνονται από το γεγονός ότι, αρκετά αεροδρόμια της Δυτικής Ευρώπης κλείνουν τις βραδινές ώρες, επηρεάζοντας περαιτέρω την επιχειρησιακή αλυσίδα. Σημαντικός αριθμός επιβατών έχει επηρεαστεί, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο επιστροφής μετά τις εορτές.
Η AEGEAN καταβάλλει κάθε δυνατή μέριμνα για την υποστήριξη των επιβατών της και απολογείται ειλικρινά για τις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις προσπάθειες, δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση.
Με την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που αποτέλεσε την πηγή του προβλήματος, η λειτουργία της εταιρείας εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την επιστροφή των αεροσκαφών στις βάσεις τους εντός της σημερινής νύχτας. Η AEGEAN θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να ενημερώνει το επιβατικό κοινό με νεότερες ανακοινώσεις».
Η ανακοίνωση της AEGEANΑναλυτική ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε πριν από λίγο η μεγαλύτερη εγχώρια αεροπορική, η AEGEAN, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της εταιρείας θα σταθεροποιηθεί από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, υπό την προϋπόθεση της πλήρους αποκατάστασης του συστήματος επικοινωνιών:
