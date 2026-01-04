Δεν φταίει ο ΟΤΕ για το πρόβλημα στα αεροδρόμια, λέει η διοίκησή του

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

ΟΤΕ Αεροδρόμια

Με δεύτερη ανακοίνωσή της, η εταιρεία «επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά»

Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται ο ΟΤΕ προκειμένου να συμβάλλει στον εντοπισμό του προβλήματος που προκάλεσε το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα ελληνικά αεροδρόμια. Η εταιρεία με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ.  Ο οργανισμός επανήλθε μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και όπως ανακοίνωσε «σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Η  πρώτη ανακοίνωση του ΟΤΕείχε ως εξής: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε
τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για
να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».
