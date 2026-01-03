Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή μαζί με τον γιο του

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χαλαρή έξοδος ανήμερα της Πρωτοχρονιάς για τον πρωθυπουργό στον κινηματογράφο Αθήναιον

Την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή επέλεξε να παρακολουθήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, σε μια χαλαρή κινηματογραφική έξοδο.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον κινηματογράφο Αθήναιον, στους Αμπελόκηπους, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κωνσταντίνο, επιλέγοντας να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μια πολιτιστική έξοδο. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του κινηματογράφου.

Η ταινία «Καποδίστριας», που αφηγείται τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο κοινό.

Η ανάρτηση του κινηματογράφου Αθήναιον


Λίγα λόγια για την ταινία
Ο «Καποδίστριας» είναι δραματική βιογραφική ταινία του Γιάννη Σμαραγδή βασισμένη στην ζωή και το έργο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας και μεγάλου μεταρρυθμιστή, Ιωάννη Καποδίστρια.

Ο Καποδίστριας, ως κυβερνήτης διακήρυξε την ίδρυση της Ελληνικής Πολιτείας και της Εθνικής Τράπεζας και προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της νέας πολιτείας. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις σε τακτικά σώματα υπό ενιαία διοίκηση. Προσπάθησε και πέτυχε παράλληλα την επέκταση των συνόρων του νέου κράτους και την κατοχύρωση της ελληνικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η ταινία έκοψε πανελλαδικά 144.712 εισιτήρια στο πρώτο της τετραήμερο. Η επίδοση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025 και, παράλληλα, την καλύτερη εκκίνηση που έχει σημειώσει φιλμ του Γιάννη Σμαραγδή.

Πριν την έναρξη των γυρισμάτων, ο Γιάννης Σμαραγδής βραβεύτηκε με το 1ο διεθνές βραβείο Ιωάννης Καποδίστριας από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης.
