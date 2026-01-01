Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Τούρκοι τουρίστες γέμισαν τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια στη Λέσβο την Πρωτοχρονιά, δείτε βίντεο
Για τρίτη χρονιά, από 2.000 τουρίστες από τη γειτονική χώρα επέλεξαν τη Μυτιλήνη για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου
Η Λέσβος υποδέχτηκε και φέτος πλήθος Τούρκων τουριστών για την Πρωτοχρονιά, με τις τοπικές επιχειρήσεις να ελπίζουν σε οικονομική ανάκαμψη. Η αύξηση των επισκεπτών προέρχεται από την επιθυμία των Τούρκων να γιορτάσουν τις γιορτές σε έναν γειτονικό και παραθεριστικό προορισμό, ενισχύοντας τις διασυνοριακές σχέσεις.
Σύμφωνα με τον ALPHA, πάνω από 2.000 ήταν οι Τούρκοι επισκέπτες στο νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου που το επέλεξαν για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, αλλά και την Πρωτοχρονιά.
Τοπικός ξενοδόχο δηλώνει ότι αυτή ήταν η τρίτη Πρωτοχρονιά που Τούρκοι επιλέγουν τη Λέσβο για τη συγκεκριμένη γιορτή.
Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του τουρισμού, τα ξενοδοχεία της Μυτιλήνης είναι όλα σχεδόν γεμάτα λόγω της παρουσίας των Τούρκων, ενώ ένας Τούρκος ξεναγός αναφέρει ότι οι συμπατριώτες του επιλέγουν τη Λέσβο γιατί τους αρέσει το νησί, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η πολύ κοντινή απόσταση από το Αϊβαλί, από όπου και εκδράμουν οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας.
Μάλιστα, επιχειρηματίες τονίζουν ότι προσάρμοσαν τα μενού τους προσθέτοντας και τουρκικά πιάτα, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την... παράσταση έκλεψε στις προτιμήσεις των Τούρκων η γεμιστή γαλοπούλα.
Έχοντας ως υπόκρουση ελληνική και τουρκική μουσική, οι πολίτες των δύο λαών έδειξαν ότι δεν έχουν κάτι να χωρίσουν χορεύοντας αγκαλιασμένοι στα μαγαζιά της Μυτιλήνης.
Τα τουριστικά πακέτα που προσφέρονται περιλαμβάνουν εκδρομές και δραστηριότητες που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Λέσβου. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν αισιοδοξία για την επιτυχία της τουριστικής περιόδου, ελπίζοντας ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Κρατήσεις σε καταστήματα εστίασης με ζωντανή μουσικήOι Τούρκοι επισκέπτες που κατέκλυσαν το νησί έκαναν και κρατήσεις σε καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, κυρίως σε χώρους με ζωντανή μουσική, στο εορταστικό κλίμα των ημερών, αναφέρει επίσης ο ALPHA.
