Ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί από τα αγροτικά μπλόκα και πού υπάρχουν εκτροπές, δείτε αναλυτικά
Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Ανοίγουν οι περισσότεροι δρόμοι - Στη Βοιωτία το πιο χρονοβόρο μπλόκο
Σε προσωρινή αποκλιμάκωση οδηγούνται τα αγροτικά μπλόκα ενόψει της Πρωτοχρονιάς, με τους παραγωγούς σε πολλές περιοχές της χώρας να προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Παράλληλα, οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό για όλα τα οχήματα θα είναι από σήμερα έως και τις 2 Ιανουαρίου το τελωνείο των Ευζώνων, ενώ το ίδιο ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά και για εκείνο του Προμαχώνα. Κανονικά διέρχονται όλα τα οχήματα από τον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσανατολίζονται σε εκ νέου αποκλεισμό της κίνησης των βαρέων οχημάτων από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου. Και στο τελωνείο της Νίκης, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται χωρίς αποκλεισμούς σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
Αντίστοιχα, τόσο στα διόδια των Μαλγάρων, όσο και στον κόμβο της Χαλκηδόνας, η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται ανεμπόδιστα τουλάχιστον μέχρι και την Πρωτοχρονιά, ώστε όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στις μετακινήσεις τους.
Στο μεταξύ, οι παραγωγοί από τη Χαλκιδική, που συμμετέχουν στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, εξετάζουν το ενδεχόμενο αποχώρησης από το σημείο, πιθανώς το μεσημέρι, οπότε και κατευθυνόμενοι προς την έδρα τους αναμένεται να στήσουν νέο μπλόκο σε περιοχή του πρώτου «ποδιού» της χερσονήσου.
Υπενθυμίζεται ότι η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Μαλγάρων.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και από την περιφερειακή οδό Κατερίνης μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης και στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.
Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.
Αρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην ΠιερίαΤην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε και η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική ΘεσσαλίαΤην ίδια ώρα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.
Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του ΑγγελοκάστρουΣτην κυκλοφορία δόθηκε και ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, με σκοπό τη διευκόλυνση της κίνησης των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.
Ειδικότερα, με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Αιτωλίας, επιτρέπεται, μέχρι νεωτέρας, να διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανά κατεύθυνση, με την προϋπόθεση της τοποθέτησης της προβλεπόμενης προειδοποιητικής και ενημερωτικής οδικής σήμανσης.
Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.
Στη Βοιωτία το πιο χρονοβόρο μπλόκοΤο πιο χρονοβόρο μπλόκο βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο.
Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.
Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας.
Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.
Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια ΟδόΑπό σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.
