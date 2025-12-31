Ποιοι δρόμοι είναι ανοιχτοί από τα αγροτικά μπλόκα και πού υπάρχουν εκτροπές, δείτε αναλυτικά

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου

Στη Βοιωτία τ ο πιο χρονοβόρο μπλόκο

Στο

, οι

αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Στο

οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό

Από σήμερα αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.