Διευρύνεται το ρήγμα στους αγρότες: Επίθεση αγροτοσυνδικαλιστή σε Κουτσούμπα, «το ΚΚΕ δεν θέλει να λύσει προβλήματα»

Ρήγμα με ανοιχτές συγκρούσεις και αιχμές έχει ανοίξει στο αγροτικό κίνημα μετά την κίνηση της Επανομής, που κάλεσε σε συμπόρευση για διάλογο με την κυβέρνηση, με τις εκατέρωθεν δηλώσεις να ανεβάζουν τους τόνους και να φτάνουν μέχρι χαρακτηρισμούς, καταγγελίες για πολιτικά κίνητρα και δημόσιες αντιπαραθέσεις για το ποιος εκπροσωπεί ποιον στα μπλόκα.Τη σπίθα στη νέα ένταση άναψε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου,ο οποίος μιλώντας σήμερα στο MEGA ξεκίνησε με αναφορά σε πρόσωπα της Πανελλαδικής Επιτροπής, κατονομάζοντας τον πρόεδρό της,αλλά και τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας,. «Κατ’ αρχήν ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού οργάνου, ποιος τον ψήφισε αυτόν και είναι πρόεδρος;» είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα πως αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής «δέχθηκαν πολύ σκληρή κριτική» όταν επέστρεψαν στα μπλόκα τους και αναγκάστηκαν, όπως ανέφερε, να «ισορροπήσουν τα πράγματα».Αμέσως μετά, ο κ. Τσίλιας πέρασε σε, με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος που -όπως είπε- παρουσίαζε τους αγρότες που επιδιώκουν διάλογο ως «πρόθυμους». «Από εχθές που έβγαλε επίσημα την ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι είμαστε οι πρόθυμοι που θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, δεν πιστεύει σε αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μην λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο», δήλωσε,Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου επέμεινε ότι πίσω από την αντίδραση «υπάρχουν πολιτικά κίνητρα», σημειώνοντας: «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής, ουδέποτε καθίσαμε στο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση», ενώ τόνισε ότι «πρέπει να γίνει συντεταγμένα διάλογος» και ότι το ΚΚΕ αντέδρασε «στο άκουσμα της λέξης». Στο ίδιο πλαίσιο εκτίμησε ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα γίνει «μετά τις 10 Ιανουαρίου», λέγοντας: «Θα κλείσουμε 45-50 ημέρες στον δρόμο. Αυτό το κόμμα (ΚΚΕ) δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες».Ο κ. Τσίλιας υποστήριξε ακόμη ότι το ΚΚΕ «έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο», προσθέτοντας πως «εμείς εδώ τους έχουμε απομονώσει, βρίσκονται 10 χλμ. μακριά», ενώ έκανε αναφορά και στο πώς, κατά το παρελθόν, οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τις κινητοποιήσεις, αντιπαραβάλλοντας ότι «τώρα μας καλούν στον διάλογο» και διερωτώμενος «δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει;». Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στην πανελλαδική σύσκεψη, που αναμένεται να γίνει την Κυριακή, λέγοντας: «Προς Θεού, δεν έχουμε καμία δουλειά… Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση;».Στο ίδιο πλαίσιο ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Παναγήςεξέφρασε την απορία του σχετικά με τις ενστάσεις που έχει εκφράσει το μπλόκο της Νίκαιας στην κίνηση της Επανομής, αφού όπως είπε, ο διάλογος είναι το ζητούμενο από κάθε πλευρά, εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες. «Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Ο κ. Μαρούδας το λέει κάθε μέρα, όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε διάλογο. Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Υπάρχει κανένας εδώ που θέλει να μείνει εδώ μέχρι το Πάσχα; Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις», δήλωσε.Το τοπίο παραμένει ρευστό ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα δεδομένα για το μέλλον των κινητοποιήσεων, την ώρα που η πρωτοβουλία των 18 μπλόκων και αγροτικών συλλόγων να μιλήσουν για διάλογο «άναψε φωτιές», με ορισμένους να αποστασιοποιούνται ή να διαψεύδουν ότι η σχετική ανακοίνωση τους εκπροσωπεί.