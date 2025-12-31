Διήμερο ψυχρής εισβολής με κρύο, βροχές και χιόνια σε όλη τη χώρα, δείτε βίντεο από την Ιπποκράτειο Πολιτεία όπου χιονίζει ήδη

«Θα πέσει χιονόνερο στην Αττική» λέει ο Λαγουβάρδος - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα - Από αύριο θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός





Για την βελτίωση του καιρού αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Την Πρωτοχρονιά περιμένουμε σταδιακά ο καιρός να ανοίξει και να παραμείνουν κάποια φαινόμενα μόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ όμως χαμηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε: «Εκτιμούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς θα δούμε πολύ ισχυρό παγετό κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας».



Με άκρως χειμωνιάτικο σκηνικό και «τσουχτερό» κρύο θα υποδεχθεί η χώρα το 2026, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ισχυρή ψυχρή εισβολή.Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος , «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς , η πρόγνωση δείχνει για την βελτίωση του καιρού αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Την Πρωτοχρονιά περιμένουμε σταδιακά ο καιρός να ανοίξει και να παραμείνουν κάποια φαινόμενα μόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ όμως χαμηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε: «Εκτιμούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς θα δούμε πολύ ισχυρό παγετό κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας».

Τι να περιμένουμε στην Αττική, τι θα γίνει με το χιόνι

Ειδικότερα για την Αττική, ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε πως «την παραμονή θα έχουμε έναν συννεφιασμένο καιρό, με κατά τόπους χιονόνερο ή και λίγο χιόνι», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα, δηλαδή ότι θα προκαλέσουν προβλήματα, απλά θα δημιουργούν έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό».



Ερωτηθείς για τα βόρεια προάστια και την Πάρνηθα, επεσήμανε: «Στην Πάρνηθα ήδη χιονίζει ασθενώς. Αλλά θα δούμε στα βουνά έτσι λίγα ασθενή φαινόμενα, στα βόρεια προάστια εκτιμούμε θα δούμε χιονόνερο, ίσως και πού και πού κάποια ασθενή χιονόπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμένουμε να υπάρχει χιονόστρωση».



Όσο για τη συνέχεια, η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σύντομα. «Αυτό το διήμερο της ψυχρής εισβολής θα αρχίσει σιγά-σιγά να τελειώνει από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε με τη στροφή των ανέμων σε νοτιάδες, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.



