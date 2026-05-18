Μεθυσμένος στον Βόλο έπεσε με το αμάξι του σε σταθμευμένο όχημα λόγω μιας... γάτας

Ξινά βγήκαν τα γενέθλια για 41χρονο Βολιώτη το περασμένο Σάββατο που, σύμφωνα με το taxydromos.gr , βγήκε με τον κουμπάρο του και έναν φίλο του στις Αλυκές και ενώ κατανάλωσε αλκοόλ, έπιασε τιμόνι. Το αποτέλεσμα ήταν κατά την επιστροφή στον Βόλο για το σπίτι να πέσει με το ΙΧ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο , ρίχνοντας την ευθύνη σε μια... γάτα.Ο 41χρονος κρατήθηκε δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή τριετίας.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στο αλκοτέστ που του έκαναν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Βόλου βρέθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που αντιστοιχεί σε 2,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα με επιτρεπόμενο όριο τα 0,25.Ο πατέρας του εξεταζόμενος ως μάρτυρας δήλωσε την έκπληξή του για το τροχαίο. Είπε ότι ο 41χρονος δεν έχει δώσει αφορμή ποτέ για το παραμικρό και δεν συνηθίζει να καταναλώνει αλκοόλ.«Είχε γενέθλια, βγήκε έξω και ήπιε τέσσερα – πέντε ποτήρια ουίσκι. Στον γυρισμό πετάχτηκε κάτι στο αυτοκίνητο και είχε τροχαίο. Τον ρώτησαν αν είναι καλά και μου είπε ότι είναι εντάξει», είπε.Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος είπε ότι αισθανόταν καλά και γι’ αυτό έπιασε τιμόνι. Οι άλλοι δύο της παρέας, όπως είπε, ο ένας δεν έχει δίπλωμα, ενώ ο άλλος έχει δίπλωμα, αλλά δεν ξέρει να οδηγεί.



«Εγώ οδηγώ από μικρός. Δεν ένιωθα χάλια και έτσι ανέλαβα να οδηγήσω. Στον δρόμο όμως πετάχτηκε μια γάτα, έστριψα το τιμόνι δεξιά για να την αποφύγω και το ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο», είπε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι έμεινε στον τόπο του ατυχήματος. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου βγήκε έξω και ο ίδιος είπε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του για την επισκευή της βλάβης, ενώ προσφέρθηκε να του νοικιάσει και αυτοκίνητο για να εξυπηρετείται για τις ανάγκες της εργασίας του το διάστημα της επισκευής.Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος που οδήγησε ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ. Δήλωσε μετανοιωμένος και ζήτησε συγγνώμη.Ωστόσο, ο εισαγγελέας έδρας επισήμανε ότι δεν έπρεπε να πάρει αυτοκίνητο αφού είχε σκοπό να διασκεδάσει λόγω γενεθλίων και να καταναλώσει αρκετό αλκοόλ.