Κύκλωμα αλλοδαπών στις φυλακές Κορυδαλλού βασάνιζε κρατούμενους και εκβίαζε τις οικογένειές τους, δείτε βίντεο
Συγγενείς των κρατουμένων φέρονται να προτίθενται να προσφύγουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Αποκαλυπτικό οπτικό υλικό φέρνει στο φως καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς κρατουμένων στη Β’ πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, με εμπλοκή ισοβίτη ασιατικής καταγωγής.
Στο υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας κρατούμενος ασιατικής καταγωγής —ισοβίτης και κατηγορούμενος για δολοφονία σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα— να ασκεί βία σε συγκρατούμενούς του και να τους εξαναγκάζει να επικοινωνούν με τις οικογένειές τους, ζητώντας χρήματα. Όπως αναφέρεται, ο ίδιος φέρεται να αποστέλλει απειλητικά μηνύματα προς συγγενείς των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση μη καταβολής χρημάτων θα προχωρήσει ακόμη και σε θανάτωση του συγγενικού τους προσώπου.
Το περιστατικό, όπως μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Συγγενείς των κρατουμένων φέρονται να προτίθενται να προσφύγουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, καταγγέλλοντας πιθανές παραλείψεις ή ελλιπή εποπτεία από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δηλώνεται άγνοια για το περιστατικό, με πηγές να σημειώνουν ότι θα εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί εντός του καταστήματος κράτησης.
