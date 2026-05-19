Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός ο 38χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ, συνελήφθη η 49χρονη οδηγός
Τραγωδία στην Πετρούπολη: Νεκρός ο 38χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ, συνελήφθη η 49χρονη οδηγός
Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε από τη ζωή
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στα όρια Περιστερίου και Πετρούπολης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 38χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 21:20, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, ο άνδρας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 49χρονη γυναίκα, καθώς επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Η οδηγός συνελήφθη, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 21:20, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, ο άνδρας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 49χρονη γυναίκα, καθώς επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε.
Η οδηγός συνελήφθη, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα