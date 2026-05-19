Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές, τι αλλάζει με τις νέες ψηφιακές εκδόσεις

Τι ισχύει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής

Οι διαφορές με τις παλιές ταυτότητες

Τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, περιορίζοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία.Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ενημερωμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει είτε επιτόπου είτε κατά τη διάρκεια της αίτησης.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας Αρχής Έκδοσης.Το ραντεβού μπορεί να ακυρωθεί ή να αλλάξει έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ενώ η πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικές υπενθυμίσεις πριν από την ημέρα της εξυπηρέτησης.Διαφορετική είναι η διαδικασία σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής ταυτότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης της περιοχής του ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση αντικαταστατικού εγγράφου.Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται ταχύτερη εξυπηρέτηση σε επείγουσες περιπτώσεις.Οι νέες ψηφιακές ταυτότητες διαφέρουν σημαντικά από τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες, καθώς περιλαμβάνουν αρκετά νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. Αρχικά η μορφή τους έχει αλλάξει, καθώς πλέον έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας (ID-1), ενώ είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό (πολυκαρβονικό), το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από φθορές.Σε αυτές αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η ιθαγένεια, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η ημερομηνία έκδοσης και λήξης, καθώς και η υπογραφή του κατόχου. Η έγχρωμη φωτογραφία του κατόχου, που εμφανίζεται σε υψηλή ανάλυση, περιλαμβάνει και βιομετρικά χαρακτηριστικά για μεγαλύτερη ασφάλεια.Eνα από τα βασικά νέα χαρακτηριστικά των νέων ταυτοτήτων είναι το μικρό ενσωματωμένο τσιπάκι RFID, ώστε η ταυτότητα να είναι μοναδική και να μπορεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά. Το εν λόγω τσιπάκι δεν διαθέτει κανένα σύστημα γεωεντοπισμού. Επίσης, οι νέες ταυτότητες διαθέτουν QR Code που επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ταυτότητας, ενώ ειδικές τεχνολογίες εκτύπωσης και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως οπτικά μεταβλητά στοιχεία, καθιστούν την παραποίηση ή πλαστογράφηση σχεδόν αδύνατη.Οι νέες ταυτότητες έχουν ισχύ 10 ετών, σε αντίθεση με τις παλιές που ήταν αορίστου διαρκείας.