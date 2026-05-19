Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη που είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Έκθεση ανηλίκων

Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές που μετέβησαν στην οικία

Στη σύλληψη μίας 45χρονης γυναίκας που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι είχε αφήσει μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της. Το ανήλικο βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπιστώθηκε από τις Αρχές που μετέβησαν στην οικία, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης, υπηκόου Νιγηρίας, και τα τρία ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
