Ξεπέρασαν τους 350 τόνους οι διακινήσεις ώριμων τυριών από τη Λέσβο
Η διακίνηση ξεκίνησε μετά το πράσινο φως που άναψε ο ΕΦΕΤ
Πάνω από 350 τόνους ώριμων τυριών έχουν διακινήσει συνολικά οι τυροκομικές επιχειρήσεις της Λέσβου προς την εγχώρια αγορά, μετά τη μερική άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού, με τη διαδικασία να συνεχίζεται υπό αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και συνεχή εποπτεία των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δεύτερης εβδομάδας εφαρμογής του μέτρου που γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 12 έως και τις 17 Μαΐου διακινήθηκαν εκτός Λέσβου συνολικά 112,4 τόνοι ώριμων τυριών, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.
Από τη συνολική ποσότητα, οι 88,9 τόνοι αφορούσαν φέτα ΠΟΠ, οι 4,9 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ, οι 11,7 τόνοι κασέρι ΠΟΠ, οι 4,5 τόνοι γραβιέρα, οι 2,3 τόνοι κεφαλοτύρι, ενώ διακινήθηκαν και 125 κιλά άλλων τυριών.
Κατά την πρώτη εβδομάδα της διαδικασίας είχαν διακινηθεί ακόμη 237,8 τόνοι ώριμων τυριών, με αποτέλεσμα η συνολική ποσότητα που έχει μεταφερθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών, να υπερβαίνει πλέον τους 350 τόνους.
Όπως σημείωσε το ΥΠΑΑΤ η διακίνηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και με βάση τον «Οδηγό βιοασφάλειας για το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από περιοχή με περιορισμούς λόγω αφθώδους πυρετού», που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.
Αρμόδια για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης, είναι η περιφερειακή διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την κεντρική υπηρεσία του ΕΦΕΤ.
Τέλος, η διαδικασία μεταφοράς επιτρέπεται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις μεταποίησης, ενώ βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και της χώρας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου.
