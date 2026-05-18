Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Θεσσαλονίκη
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 14χρονου Μοχάμεντ (ον) Ελολίμυ (επ), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 18/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ (ον) Ελολίμυ (επ) έχει ύψος 1.68 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

