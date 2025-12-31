Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Καιρός: Χειμωνιάτικη Πρωτοχρονιά με κρύο, βοριάδες και «πασπάλες» χιονιού, πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα
Καιρός: Χειμωνιάτικη Πρωτοχρονιά με κρύο, βοριάδες και «πασπάλες» χιονιού, πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα
Ασθενείς χιονοπτώσεις και χιονόνερο σε Αιγαίο, Κρήτη και ορεινά της χώρας – Τι θα γίνει στην Αττική - Γρήγορη αποκλιμάκωση μετά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους
Με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινά και κατά τόπους χαμηλότερα υψόμετρα θα κυλήσουν η παραμονή της Πρωτοχρονιάς και το πρώτο 24ωρο του νέου έτους. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια σύντομη αλλά «καθαρά χειμερινή» ψυχρή εισβολή, χωρίς ένταση ή διάρκεια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν γρήγορα από το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα ηπειρωτικά θα μείνουν χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ θα επηρεαστούν κυρίως το Αιγαίο και η Κρήτη. Στα νησιά του Αιγαίου, από τις πρωινές ώρες έως λίγο πριν το μεσημέρι, αναμένονται ασθενείς βροχές, οι οποίες σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες θα μετατρέπονται πρόσκαιρα σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, σε ημιορεινά και ορεινά νησιωτικά τμήματα και τοπικά χαμηλότερα.
Η Κρήτη θα επηρεαστεί περισσότερο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της, με βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, πιθανώς και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές. «Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια», τονίζει ο κ. Κολυδάς, σημειώνοντας ότι μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις έως τη θάλασσα σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Για την Αττική, μετά το ρεβεγιόν, προβλέπεται ασθενής χιονόπτωση στα ορεινά και ενδεχομένως νιφάδες και χαμηλότερα, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό λόγω των ισχυρών βοριάδων.
Αντίστοιχα, η μετεωρολόγος του ALPHA Ηλιάνα Κουτσούπη προβλέπει για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χιονόνερο στα βόρεια προάστια της Αττικής και στη συνέχεια χιονοπτώσεις σε Πάρνηθα και Πεντέλη, ενώ δεν αποκλείει ασθενή φαινόμενα και στον Υμηττό. Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα δεν θα έχουν ένταση ούτε διάρκεια.
Η ανάλυση Κολυδά: «Καθαρή χειμερινή διάταξη»Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι, λίγο πριν το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς και σύμφωνα με το πρόσφατο τρέξιμο του ECMWF, στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Όπως εξηγεί, η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως την παρουσία βαθιού ή οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού.
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι τα ηπειρωτικά θα μείνουν χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ θα επηρεαστούν κυρίως το Αιγαίο και η Κρήτη. Στα νησιά του Αιγαίου, από τις πρωινές ώρες έως λίγο πριν το μεσημέρι, αναμένονται ασθενείς βροχές, οι οποίες σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες θα μετατρέπονται πρόσκαιρα σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, σε ημιορεινά και ορεινά νησιωτικά τμήματα και τοπικά χαμηλότερα.
Η Κρήτη θα επηρεαστεί περισσότερο στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της, με βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, πιθανώς και πρόσκαιρα σε ημιορεινές περιοχές. «Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια», τονίζει ο κ. Κολυδάς, σημειώνοντας ότι μετά το μεσημέρι ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα.
🎯ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ- ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ ΤΟΥ ECMWF— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 30, 2025
Στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση των ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθύ ή οργανωμένο χαμηλό.… pic.twitter.com/UbNKK37AVG
Τσατραφύλλιας: «Πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα»Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται σε «πασπάλες» χιονιού σε χαμηλά υψόμετρα το επόμενο διήμερο. Όπως σημειώνει, οι χιονοπτώσεις δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση, με περισσότερο χιόνι να αναμένεται στην Εύβοια και στα ορεινά.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις έως τη θάλασσα σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Για την Αττική, μετά το ρεβεγιόν, προβλέπεται ασθενής χιονόπτωση στα ορεινά και ενδεχομένως νιφάδες και χαμηλότερα, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό λόγω των ισχυρών βοριάδων.
Τι θα γίνει στην Αττική και την ΠρωτοχρονιάΗ μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου τονίζει ότι ήδη από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα είναι πλήρως χειμερινός. Στην Αττική, η θερμοκρασία το πρωί θα κυμανθεί γύρω στους 9 βαθμούς Κελσίου, αλλά μέσα στη μέρα θα σημειωθεί ραγδαία πτώση, με χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Όπως διευκρινίζει, από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα ενδέχεται να πέσουν κάποιες νιφάδες, χωρίς όμως να δημιουργηθούν προβλήματα. Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.
Αντίστοιχα, η μετεωρολόγος του ALPHA Ηλιάνα Κουτσούπη προβλέπει για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χιονόνερο στα βόρεια προάστια της Αττικής και στη συνέχεια χιονοπτώσεις σε Πάρνηθα και Πεντέλη, ενώ δεν αποκλείει ασθενή φαινόμενα και στον Υμηττό. Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα δεν θα έχουν ένταση ούτε διάρκεια.
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για χιονόστρωση κυρίως στην Πάρνηθα και κατά τόπους στην Πεντέλη, σημειώνοντας ότι η Πρωτοχρονιά προσφέρεται για εξόρμηση στον ορεινό όγκο, χωρίς όμως προβλήματα.
Κοινός παρονομαστής όλων των προβλέψεων είναι ότι η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη, εντυπωσιακή αλλά χωρίς επικίνδυνα χαρακτηριστικά, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα μετά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 - 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα οι χιονοπτώσεις πρόσκαιρα να σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις βραδινές ώρες.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.
Πού αλλού θα χιονίσειΣύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια της χώρας, όπως στη Χαλκιδική, τη Θάσο, καθώς και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας. Μέχρι το μεσημέρι, φαινόμενα αναμένονται στα Αροάνια Όρη, τον Παρνασσό, τα Βαρδούσια και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμη και στα 200 μέτρα υψόμετρο. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Βόρειο Αιγαίο, τη Λήμνο και τη Σκύρο.
Κοινός παρονομαστής όλων των προβλέψεων είναι ότι η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη, εντυπωσιακή αλλά χωρίς επικίνδυνα χαρακτηριστικά, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα μετά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.
Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 - 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.
Ισχυρός παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά την Τρίτη 30/12 – Στους -8.6° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό ΝευροκοπίουΠαγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,6 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο καιρός σήμερα (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)Αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα οι χιονοπτώσεις πρόσκαιρα να σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις βραδινές ώρες.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Ο καιρός την Παρασκευή 2 ΙανουαρίουΑρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Ο καιρός το Σάββατο 3 ΙανουαρίουΣτα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Ο καιρός την Κυριακή 4 ΙανουαρίουΑραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.
