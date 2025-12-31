Καιρός: Χειμωνιάτικη Πρωτοχρονιά με κρύο, βοριάδες και «πασπάλες» χιονιού, πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Πού αλλού θα χιονίσει

Ισχυρός παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά την Τρίτη 30/12 – Στους -8.6° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου

Ο καιρός σήμερα (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Ο καιρός την Κυριακή 4 Ιανουαρίου

Ο μετεωρολόγοςκάνει λόγο για χιονόστρωση κυρίως στην Πάρνηθα και κατά τόπους στην Πεντέλη, σημειώνοντας ότι η Πρωτοχρονιά προσφέρεται για εξόρμηση στον ορεινό όγκο, χωρίς όμως προβλήματα.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βόρεια της χώρας, όπως στη Χαλκιδική, τη Θάσο, καθώς και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας. Μέχρι το μεσημέρι, φαινόμενα αναμένονται στα Αροάνια Όρη, τον Παρνασσό, τα Βαρδούσια και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείεται να χιονίσει ακόμη και στα 200 μέτρα υψόμετρο. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το Βόρειο Αιγαίο, τη Λήμνο και τη Σκύρο.Κοινός παρονομαστής όλων των προβλέψεων είναι ότι η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη, εντυπωσιακή αλλά χωρίς επικίνδυνα χαρακτηριστικά, με τον καιρό να βελτιώνεται γρήγορα μετά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 - 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,6 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης 30/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα οι χιονοπτώσεις πρόσκαιρα να σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις βραδινές ώρες.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.