Ισχυρή ψυχρή εισβολή φέρνει κρύο και χιόνια: Οι προβλέψεις Κολυδά, Καλλιάνου και Λαγουβάρδου, νιφάδες ακόμα και στην Αττική
Ισχυρή ψυχρή εισβολή φέρνει κρύο και χιόνια: Οι προβλέψεις Κολυδά, Καλλιάνου και Λαγουβάρδου, νιφάδες ακόμα και στην Αττική
Χειμωνιάτικο σκηνικό χωρίς ακραία φαινόμενα - Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά - Πρωτοχρονιά με τέτοιο κρύο είχαμε να δούμε 10 χρόνια
Με καθαρό και ψυχρό καιρό, αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας, θα γίνει η αλλαγή του χρόνου, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Αν και δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, το κρύο, ο παγετός και οι κατά τόπους χιονοπτώσεις απαιτούν αυξημένη προσοχή, ειδικά για τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, οι μετακινήσεις των οποίων δυσχεραίνονται και από τα αγροτικά μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, διατηρώντας το ψύχος.
Τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, παγετός θα σημειωθεί σε πολλά ηπειρωτικά τμήματα, κυρίως στα βόρεια.
«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εορταστικές δραστηριότητες.
Για την Αττική, αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων υπάρχει το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, με ενδεχόμενο τοπικής πτώσης του υψομέτρου χιονόπτωσης ακόμη και στα 250–300 μέτρα στα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ασθενή έως μέτρια φαινόμενα και όχι για γενικευμένες χιονοστρώσεις.
Ήρεμος αλλά χειμωνιάτικος ο καιρός την ΠρωτοχρονιάΣε αναρτήσεις του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς περιγράφει έναν καιρό «λιτό και χειμωνιάτικο», με λίγες νεφώσεις, καθαρή ατμόσφαιρα και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς ιδιαίτερη ένταση, διατηρώντας το ψύχος.
Τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, παγετός θα σημειωθεί σε πολλά ηπειρωτικά τμήματα, κυρίως στα βόρεια.
🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025
Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.… pic.twitter.com/qhTK7hWHCk
Θερμοκρασίες 4–5 βαθμούς κάτω από τα κανονικάΌπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου 4 έως 5 βαθμούς κάτω από τη μέση κλιματική τιμή. Πρόκειται, ωστόσο, για μια απολύτως φυσιολογική εικόνα για την εποχή, χωρίς ακραία φαινόμενα που θα δημιουργούσαν γενικευμένα προβλήματα.
«Η αλλαγή του χρόνου θα γίνει χωρίς καιρικά προβλήματα», σημειώνει, προσθέτοντας ότι οι συνθήκες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τις εορταστικές δραστηριότητες.
✅Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες λέξεις μπορεί να αφηγηθεί ένα βίντεο καιρού για την Πρωτοχρονιά.— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025
✅Το σκηνικό των ημερών θα θυμίζει χειμώνα: παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς θα επικρατήσει κρύο, με θερμοκρασίες περίπου 4–5 βαθμούς κάτω… pic.twitter.com/w9SfURviY2
Πού υπάρχει πιθανότητα για χιόνια – Τι λέει ο Γιάννης ΚαλλιάνοςΑπό την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναλύει αναλυτικά τις περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις γύρω από την αλλαγή του χρόνου.
Για την Αττική, αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων υπάρχει το βράδυ της Τετάρτης, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, με ενδεχόμενο τοπικής πτώσης του υψομέτρου χιονόπτωσης ακόμη και στα 250–300 μέτρα στα βόρεια τμήματα. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ασθενή έως μέτρια φαινόμενα και όχι για γενικευμένες χιονοστρώσεις.
Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, όπως στη Σκύρο, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.
Από την πλευρά του ο Κώστας Λαγουβάρδος γράφει ότι «μια δροσιά θα την έχει...» εξηγώντας ότι «ισχυρή ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει τη χώρα μας την τελευταία ημέρα του 2025 και την πρώτη ημέρα του 2026».
Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει και χάρτη με τις ψυχρές αέριες μάζες (σκούρα μπλε χρώματα) να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το βράδυ της παραμονής.
Όπως σημειώνει, μάλιστα, «τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε 10 χρόνια πριν, την Πρωτοχρονιά του 2016, με ελάχιστες τιμές -15 βαθμούς σε Νευροκόπι, Φλώρινα, Γρεβενά και Παρανέστι».
Επιπλέον, δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλούν και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με κατά διαστήματα διακοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κίνηση των εκδρομέων.
Η Πρωτοχρονιά θα υποδεχθεί τη χώρα με χειμωνιάτικο σκηνικό και χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα, αρκεί –όπως επισημαίνεται– οι μετακινήσεις να γίνουν με σωστό προγραμματισμό και αυξημένη προσοχή.
Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, με στροφή των ανέμων σε βόρειους τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο
Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες για Πρωτοχρονιά είχαμε να δούμε 10 χρόνια
Από την πλευρά του ο Κώστας Λαγουβάρδος γράφει ότι «μια δροσιά θα την έχει...» εξηγώντας ότι «ισχυρή ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει τη χώρα μας την τελευταία ημέρα του 2025 και την πρώτη ημέρα του 2026».
Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει και χάρτη με τις ψυχρές αέριες μάζες (σκούρα μπλε χρώματα) να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το βράδυ της παραμονής.
Όπως σημειώνει, μάλιστα, «τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε 10 χρόνια πριν, την Πρωτοχρονιά του 2016, με ελάχιστες τιμές -15 βαθμούς σε Νευροκόπι, Φλώρινα, Γρεβενά και Παρανέστι».
Έξοδος εκδρομέων και προβλήματα στις μετακινήσειςΤην ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε εθνικές οδούς και λιμάνια. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός τις νυχτερινές ώρες και οι τοπικές χιονοπτώσεις απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε ορεινά και ημιορεινά δίκτυα.
Επιπλέον, δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλούν και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με κατά διαστήματα διακοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κίνηση των εκδρομέων.
Αυξημένη προσοχή από οδηγούς και ταξιδιώτεςΟι μετεωρολόγοι και οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνηση και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες όπου απαιτείται.
Η Πρωτοχρονιά θα υποδεχθεί τη χώρα με χειμωνιάτικο σκηνικό και χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα, αρκεί –όπως επισημαίνεται– οι μετακινήσεις να γίνουν με σωστό προγραμματισμό και αυξημένη προσοχή.
Ισχυρός παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά τη Δευτέρα 29/12 – Στους -8° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου
Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο καιρός σήμεραAναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της δυτικής χώρας, με έμφαση σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, με στροφή των ανέμων σε βόρειους τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου
Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.
Ο καιρός την Παρασκευή 2 ΙανουαρίουΓενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.
Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.
Ο καιρός το Σάββατο 3 ΙανουαρίουΣτα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα