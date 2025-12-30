Ισχυρή ψυχρή εισβολή φέρνει κρύο και χιόνια: Οι προβλέψεις Κολυδά, Καλλιάνου και Λαγουβάρδου, νιφάδες ακόμα και στην Αττική

Τόσο χαμηλές θερμοκρασίες για Πρωτοχρονιά είχαμε να δούμε 10 χρόνια

Έξοδος εκδρομέων και προβλήματα στις μετακινήσεις

Αυξημένη προσοχή από οδηγούς και ταξιδιώτες

Ισχυρός παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά τη Δευτέρα 29/12 – Στους -8° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Ο καιρός το Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, όπως στη Σκύρο, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.Από την πλευρά του ο Κώστας Λαγουβάρδος γράφει ότι «μια δροσιά θα την έχει...» εξηγώντας ότι «ισχυρή ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει τη χώρα μας την τελευταία ημέρα του 2025 και την πρώτη ημέρα του 2026».Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει και χάρτη με τις ψυχρές αέριες μάζες (σκούρα μπλε χρώματα) να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το βράδυ της παραμονής.Όπως σημειώνει, μάλιστα, «τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε 10 χρόνια πριν, την Πρωτοχρονιά του 2016, με ελάχιστες τιμές -15 βαθμούς σε Νευροκόπι, Φλώρινα, Γρεβενά και Παρανέστι».Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε εθνικές οδούς και λιμάνια. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός τις νυχτερινές ώρες και οι τοπικές χιονοπτώσεις απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε ορεινά και ημιορεινά δίκτυα.Επιπλέον, δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλούν και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με κατά διαστήματα διακοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κίνηση των εκδρομέων.Οι μετεωρολόγοι και οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από κάθε μετακίνηση και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες όπου απαιτείται.Η Πρωτοχρονιά θα υποδεχθεί τη χώρα με χειμωνιάτικο σκηνικό και χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως ακραία φαινόμενα, αρκεί –όπως επισημαίνεται– οι μετακινήσεις να γίνουν με σωστό προγραμματισμό και αυξημένη προσοχή.Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.Aναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της δυτικής χώρας, με έμφαση σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, με στροφή των ανέμων σε βόρειους τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς ΚελσίουΣτη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο