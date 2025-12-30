Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σε διαφορές μεταξύ οικογενειών Ρομά οφείλεται το επεισόδιο με πυροβολισμούς σε καταυλισμό στον Βόλο
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν φέρεται να υπάρχει τραυματίας όπως είχε αρχικά αναφερθεί
Σε διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών φέρεται να οφείλεται το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σε οικισμό Ρομά στην περιοχή Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας στον Βόλο, κατά το οποίο υπήρχαν αναφορές ότι είχε προκύψει και τραυματίας.
Σύμφωνα με τον taxydromos.gr, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, τελικά δεν υπάρχει τραυματίας. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο σχετίζεται με διαφορές που φέρεται να έχουν δύο οικογένειες στον οικισμό, οι οποίες – άγνωστο για ποιόν λόγο- αποφάσισαν σήμερα να τις λύσουν, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή και δεν έχει σχέση με το σενάριο της ρευματοκλοπής που αναφέρθηκε αρχικά.
Αρχικά πίστεψαν όλοι ότι το επεισόδιο αφορούσε το θέμα της ρευματοκλοπής, όμως τελικά όπως διαπιστώθηκε δεν σχετίζονταν με τα όσα διαδραματίστηκαν στον οικισμό.
Ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών, σύμφωνα με κάποιους κατοίκους του οικισμού αρχικά επιχείρησε να κρυφτεί σε σούπερ μάρκετ που λειτουργεί στον οικισμό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση αυτή τη στιγμή με την αστυνομία να προσπαθεί να διακριβώσει τα ακριβή αίτια της έντασης που επικρατεί στη συνοικία.
Στον οικισμό αυτή την ώρα παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζοντας την έρευνα σε όλα τα επίπεδα.
Παρουσία συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕΌπως αναφέρει το ρεπορτάζ, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα στον οικισμό άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί και όλοι βγήκαν στον δρόμο. Στον οικισμό εκείνη την ώρα βρισκόταν και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβη που προκλήθηκε σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ, πιθανότατα από ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα από τις παραμονές Χριστουγέννων μέχρι σήμερα ο οικισμός να αντιμετωπίζει προβλήματα ηλεκτροδότησης.
Πυροβολούσε στον αέραΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας Ρομά από τη μία οικογένεια άρπαξε μία καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, με την άλλη οικογένεια να «απαντά», πετώντας διάφορα αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού.
