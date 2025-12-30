Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ο Μπάμπης Θεολόγης μετά από 31 χρόνια στη φυλακή, φτιάχνει τώρα «εθελοντικό κελί απομόνωσης» - Τι λέει στο protothema
Ο Μπάμπης Θεολόγης μετά από 31 χρόνια στη φυλακή, φτιάχνει τώρα «εθελοντικό κελί απομόνωσης» - Τι λέει στο protothema
Εδώ και 2,5 χρόνια είναι ελεύθερος και λέει στην «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ όσα πέρασε, αλλά και το όραμά του ώστε να αποτρέψει τους νέους από το να έχουν περιπέτειες πίσω από τα κάγκελα
Ο Έλληνας που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια πίσω από τα κάγκελα, συμπληρώνει 2,5 χρόνια ελεύθερος. Μιλάει στην Πρώτη Λέξη και το protothema.gr για τις τεράστιες δυσκολίες προσαρμογής στον έξω κόσμο, αλλά και τα όσα έζησε στις πιο σκληρές ελληνικές και αμερικανικές φυλακές. Το κοινωνικό πείραμα που ετοιμάζει, με εθελοντικό εγκλεισμό σε κελί απομόνωσης, όσων θέλουν να γνωρίζουν τι σημαίνει φυλακή.
Η ζωή του Μπάμπη Θεολόγη, θα μπορούσε εύκολα να είναι σενάριο ταινίας. Είναι λίγο πάνω από τα 50, και όμως έχει ήδη συμπληρώσει 31 χρόνια στη φυλακή. Είναι με διαφορά ο Έλληνας, που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Και όλα αυτά, ενώ δεν έχει κάνει φόνο. Έχει κάνει όμως... όλα τα άλλα.
Σήμερα συμπληρώνει 2,5 χρόνια ελεύθερος. Και προσπαθεί όπως λέει, να γίνει έστω και τώρα, χρήσιμος για την κοινωνία. Μέσα από τα social media, περνάει καιρό τώρα, τα δικά του μηνύματα κατά της βίας και της παραβατικότητας, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι το να καταλήξεις στη φυλακή, μόνο μαγκιά δεν είναι. Και το λέει εκείνος, που έχει γυρίσει τις περισσότερες φυλακές της χώρας, αλλά και ορισμένες από τις πιο σκληρές φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πώς είναι όμως να απελευθερώνεσαι μετά από τρεις δεκαετίες κράτησης. Καθόλου εύκολο όπως λέει ο Μπάμπης. «Κλείδωνα την πόρτα του δωματίου μου στο σπίτι πριν κοιμηθώ. Μόνο κλειδωμένος αισθανόμουν ασφάλεια. Βγήκα σε ένα κόσμο που είχε προχωρήσει τριάντα χρόνια. Δεν ήξερα πώς να μετακινηθώ στην πόλη, δεν ήξερα τι είναι το gps..».
Μιλάει για τη ζωή στη φυλακή και τους άγραφους κανόνες της. «Οι φυλακές της Ελλάδας είναι κολέγια μπροστά στις αμερικανικές. Για χρόνια κυκλοφορούσε με ξυράφια στο στόμα. Έκοβα όποιον πήγαινε να μου επιτεθεί..» . Θυμάται τις συμμορίες. Εκείνες που σε δοκίμαζαν, με κάθε τρόπο. Αν έβλεπαν ότι φοβάσαι, τότε γινόσουν δούλος. Στον έξω κόσμο έχει πυροβολήσει αστυνομικούς, έχει κάνει δεκάδες ληστείες, και πολλά ακόμη. Μέσα στη φυλακή έχει μαχαιρώσει πολλούς. Άλλοτε σε άμυνα, άλλοτε γιατί.. το άξιζαν όπως λέει. «Τους παιδεραστές και τους βιαστές στη φυλακή τους μαχαιρώναμε πάντα. Ήταν κανόνας. Όταν μπαίνεις στην αμερικανική φυλακή, πρέπει να παρουσιάσεις τη δικογραφία σου στους κρατούμενους. Εκεί σε δικάζουν και εκείνοι. Αν έχει πειράξει παιδί ή γυναίκα, θα φας ξύλο και μαχαιριές».
Δυόμισι χρόνια έξω από τη φυλακή και η ζωή του τώρα αρχίζει να στρώνει. Βρήκε λέει όλες τις πόρτες κλειστές όταν αποφυλακίστηκε. Ακόμη και εκείνοι που τους υπόσχονταν βοήθεια εξαφανίστηκαν. Είχε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Μόνο... ερωτικό πρόβλημα δεν είχε. Από τη φυλακή κιόλας, ήταν δεκάδες οι γυναίκες που του έστελναν μηνύματα στα social media. Είναι αλήθεια λέει, ότι πολλές προτιμούν τους... κακούς.
Σήμερα ο Μπάμπης είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει σε ένα κοινωνικό πείραμα, που απευθύνεται κυρίως στους νέους. Ειδικά εκείνους, που κάνουν τους σκληρούς, και λένε ότι δεν τους νοιάζει να καταλήξουν φυλακή. Ο Μπάμπης λοιπόν, σε συνεργασία με εταιρία, ετοιμάζει ένα κελί. Ένα κελί απομόνωσης. Εκεί, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει, θα πρέπει να περάσει 30 μέρες. Αν τα καταφέρει, θα πάρει 5000 ευρώ. «Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει κανείς», λέει ο ίδιος.
Τα όσα συμβαίνουν στο κελί, θα μεταδίδονται σε live streaming. Μετατρέπεται η φυλακή από τιμωρία σε reality; Ίσως. Από την άλλη όμως, ίσως είναι και ένας τρόπος, να δουν οι ανήλικοι κυρίως, ότι το κελί δεν είναι κάτι αστείο.
Ο Μπάμπης λέει ότι οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ήδη εκατοντάδες. Και ότι όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν εξασφαλισθεί. Ο ίδιος αυτή τη φορά θα είναι έξω από το κελί, δίνοντας συμβουλές. Και ορκίζεται ότι θα παραμείνει έξω. Ότι δεν θα ξαναμπλέξει ποτέ..
Η ζωή του Μπάμπη Θεολόγη, θα μπορούσε εύκολα να είναι σενάριο ταινίας. Είναι λίγο πάνω από τα 50, και όμως έχει ήδη συμπληρώσει 31 χρόνια στη φυλακή. Είναι με διαφορά ο Έλληνας, που έχει περάσει τα περισσότερα χρόνια πίσω από τα κάγκελα. Και όλα αυτά, ενώ δεν έχει κάνει φόνο. Έχει κάνει όμως... όλα τα άλλα.
Σήμερα συμπληρώνει 2,5 χρόνια ελεύθερος. Και προσπαθεί όπως λέει, να γίνει έστω και τώρα, χρήσιμος για την κοινωνία. Μέσα από τα social media, περνάει καιρό τώρα, τα δικά του μηνύματα κατά της βίας και της παραβατικότητας, προσπαθώντας να εξηγήσει ότι το να καταλήξεις στη φυλακή, μόνο μαγκιά δεν είναι. Και το λέει εκείνος, που έχει γυρίσει τις περισσότερες φυλακές της χώρας, αλλά και ορισμένες από τις πιο σκληρές φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πώς είναι όμως να απελευθερώνεσαι μετά από τρεις δεκαετίες κράτησης. Καθόλου εύκολο όπως λέει ο Μπάμπης. «Κλείδωνα την πόρτα του δωματίου μου στο σπίτι πριν κοιμηθώ. Μόνο κλειδωμένος αισθανόμουν ασφάλεια. Βγήκα σε ένα κόσμο που είχε προχωρήσει τριάντα χρόνια. Δεν ήξερα πώς να μετακινηθώ στην πόλη, δεν ήξερα τι είναι το gps..».
Μιλάει για τη ζωή στη φυλακή και τους άγραφους κανόνες της. «Οι φυλακές της Ελλάδας είναι κολέγια μπροστά στις αμερικανικές. Για χρόνια κυκλοφορούσε με ξυράφια στο στόμα. Έκοβα όποιον πήγαινε να μου επιτεθεί..» . Θυμάται τις συμμορίες. Εκείνες που σε δοκίμαζαν, με κάθε τρόπο. Αν έβλεπαν ότι φοβάσαι, τότε γινόσουν δούλος. Στον έξω κόσμο έχει πυροβολήσει αστυνομικούς, έχει κάνει δεκάδες ληστείες, και πολλά ακόμη. Μέσα στη φυλακή έχει μαχαιρώσει πολλούς. Άλλοτε σε άμυνα, άλλοτε γιατί.. το άξιζαν όπως λέει. «Τους παιδεραστές και τους βιαστές στη φυλακή τους μαχαιρώναμε πάντα. Ήταν κανόνας. Όταν μπαίνεις στην αμερικανική φυλακή, πρέπει να παρουσιάσεις τη δικογραφία σου στους κρατούμενους. Εκεί σε δικάζουν και εκείνοι. Αν έχει πειράξει παιδί ή γυναίκα, θα φας ξύλο και μαχαιριές».
Δυόμισι χρόνια έξω από τη φυλακή και η ζωή του τώρα αρχίζει να στρώνει. Βρήκε λέει όλες τις πόρτες κλειστές όταν αποφυλακίστηκε. Ακόμη και εκείνοι που τους υπόσχονταν βοήθεια εξαφανίστηκαν. Είχε τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Μόνο... ερωτικό πρόβλημα δεν είχε. Από τη φυλακή κιόλας, ήταν δεκάδες οι γυναίκες που του έστελναν μηνύματα στα social media. Είναι αλήθεια λέει, ότι πολλές προτιμούν τους... κακούς.
Σήμερα ο Μπάμπης είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει σε ένα κοινωνικό πείραμα, που απευθύνεται κυρίως στους νέους. Ειδικά εκείνους, που κάνουν τους σκληρούς, και λένε ότι δεν τους νοιάζει να καταλήξουν φυλακή. Ο Μπάμπης λοιπόν, σε συνεργασία με εταιρία, ετοιμάζει ένα κελί. Ένα κελί απομόνωσης. Εκεί, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει, θα πρέπει να περάσει 30 μέρες. Αν τα καταφέρει, θα πάρει 5000 ευρώ. «Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν θα τα καταφέρει κανείς», λέει ο ίδιος.
Τα όσα συμβαίνουν στο κελί, θα μεταδίδονται σε live streaming. Μετατρέπεται η φυλακή από τιμωρία σε reality; Ίσως. Από την άλλη όμως, ίσως είναι και ένας τρόπος, να δουν οι ανήλικοι κυρίως, ότι το κελί δεν είναι κάτι αστείο.
Ο Μπάμπης λέει ότι οι αιτήσεις συμμετοχής είναι ήδη εκατοντάδες. Και ότι όλες οι απαραίτητες άδειες έχουν εξασφαλισθεί. Ο ίδιος αυτή τη φορά θα είναι έξω από το κελί, δίνοντας συμβουλές. Και ορκίζεται ότι θα παραμείνει έξω. Ότι δεν θα ξαναμπλέξει ποτέ..
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα