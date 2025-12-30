Ο Μπάμπης Θεολόγης μετά από 31 χρόνια στη φυλακή, φτιάχνει τώρα «εθελοντικό κελί απομόνωσης» - Τι λέει στο protothema

Εδώ και 2,5 χρόνια είναι ελεύθερος και λέει στην «Πρώτη Λέξη» και τον Αντώνη Σρόιτερ όσα πέρασε, αλλά και το όραμά του ώστε να αποτρέψει τους νέους από το να έχουν περιπέτειες πίσω από τα κάγκελα