Συνελήφθη 34χρονος για κατοχή κάνναβης στη Ρόδο
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν
Συνελήφθη σήμερα (29/12) στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, 34χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσής ενδοοικογενειακής βίας προέκυψε ότι κατείχε στο χώρο διαμονής του 184 γραμμάρια κάνναβης.
Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
