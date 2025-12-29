Εντοπίστηκε σορός γυναίκας μετά από προσάραξη λέμβου μεταναστών στη Σάμο - Σύλληψη 25χρονου διακινητή

Σε βάρος του διακινητή σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών από την οποία επήλθε θάνατος προσώπου, καθώς και για παράνομη είσοδο στη χώρα - Το σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά καταστράφηκε