Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι μετανάστες στη Σάμο, άλλοι 26 εντοπίστηκαν στην ξηρά

Η σημερινή μέρα ανέδειξε με δραματικό τρόπο το ανθρώπινο κόστος της παράτυπης μετανάστευσης στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα. Στη Σάμο , ένας μετανάστης έχασε τη ζωή του, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αγνοούνται, μετά από περιστατικό που κινητοποίησε από τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.Την ίδια ώρα, σε διαδοχικές επιχειρήσεις νότια της Κρήτης, συνολικά 170 μετανάστες διασώθηκαν από υπερφορτωμένα σκάφη, με το Λιμενικό να προχωρά και σε συλλήψεις φερόμενων διακινητών.Νεκροί, αγνοούμενοι, διασωθέντες και συλλήψεις συνθέτουν μια σκληρή εικόνα που αποτυπώνει την ένταση των μεταναστευτικών ροών και την επικινδυνότητα των θαλάσσιων διαδρομών, με το Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος να μετατρέπονται για ακόμη μία φορά σε σκηνικό αγωνίας και τραγωδίας.Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Πεταλίδες Σάμου. Αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν αρχικά 26 αλλοδαπούς στη στεριά, γεγονός που σήμανε συναγερμό για πιθανή θαλάσσια άφιξη με απώλειες.Λίγο αργότερα, μετά από συντονισμένες έρευνες στη θάλασσα, εντοπίστηκε η σορός ενός μετανάστη. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, τέσσερα ακόμη άτομα αγνοούνται, εντείνοντας την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης.Στις έρευνες συμμετέχουν σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό πλωτό μέσο, ενώ οι αναζητήσεις συνεχίζονται τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Στην επιχείρηση συνέδραμε και ελικόπτερο, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε πιθανό σημείο.Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποίησε τις Λιμενικές Αρχές Παλαιόχωρας, Καλών Λιμένων, Κόκκινου Πύργου, Αγίας Γαλήνης και Γαύδου, μετά από σήμα κινδύνου 45 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.Το φορτηγό πλοίο «MURABBA», σημαίας Λιβερίας, περισυνέλεξε 109 αλλοδαπούς, τους οποίους μετέφερε ανοιχτά του λιμανιού της Παλαιόχωρας. Εκεί, μετεπιβιβάστηκαν σε δύο πλωτά του Λιμενικού και οδηγήθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.Χθες το μεσημέρι, νέο περιστατικό καταγράφηκε 49,2 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Το φορτηγό πλοίο «SVS HONESTY», σημαίας Βανουάτου, διέσωσε 31 αλλοδαπούς – 26 άνδρες και 5 ανήλικους.Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ», ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου υπό συνοδεία στελεχών του Λιμενικού.Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου 2025, καταβάλλοντας ποσά από 150.000 έως 200.000 αιγυπτιακές γκινέ ο καθένας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως διακινητής.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, διασώθηκαν 30 αλλοδαποί νότια της Γαύδου. Μετά από αναγνώριση από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες, συνελήφθη 18χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος φέρεται να τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα έναντι αμοιβής.



Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ η ΔΑΠΘΑΣ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, ερευνά πιθανές διασυνδέσεις με οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης.