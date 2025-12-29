Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια απέκτησε ο Αρκτούρος
Ασθενοφόρο για αρκούδες, λύκους, ζαρκάδια και ελάφια απέκτησε ο Αρκτούρος
Το ασθενοφόρο είναι «ένα εξειδικευμένο όχημα» το οποίο «ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα»
Το πρώτο ασθενοφόρο για τη μεταφορά των άγριων θηλαστικών απέκτησε ο Αρκτούρος.
Το ασθενοφόρο είναι «ένα εξειδικευμένο όχημα» το οποίο «ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα», σύμφωνα με τον Αρκτούρο.
Μάλιστα, είναι ειδικά διαμορφωμένο «ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι, λύγκα, ζαρκάδι, ελάφι, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη».
«Η απόκτηση του οχήματος ανοίγει νέες προοπτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για τον Αρκτούρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων αυξάνονται και απαιτούν ταχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη διαχείριση. Το ασθενοφόρο επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών άγριων ζώων, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Όπως αναφέρει ο Αρκτούρος, «ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών, τα ζώα μεταφέρονται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία ο Αρκτούρος διατηρεί σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία».
«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων επιχειρήσεων στη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς», καταλήγει η ανακοίνωση.
Το ασθενοφόρο είναι «ένα εξειδικευμένο όχημα» το οποίο «ενισχύει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης και περίθαλψης τραυματισμένων άγριων ζώων σε ολόκληρη τη χώρα», σύμφωνα με τον Αρκτούρο.
Μάλιστα, είναι ειδικά διαμορφωμένο «ώστε να μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια τραυματισμένα άγρια θηλαστικά, όπως λύκο, αρκούδα, τσακάλι, λύγκα, ζαρκάδι, ελάφι, καθώς και άλλα είδη άγριας πανίδας, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την άμεση μεταφορά τους προς περίθαλψη».
«Η απόκτηση του οχήματος ανοίγει νέες προοπτικές και επιχειρησιακές δυνατότητες για τον Αρκτούρο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριων σαρκοφάγων αυξάνονται και απαιτούν ταχεία, επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη διαχείριση. Το ασθενοφόρο επιτρέπει στην Ομάδα Άμεσης Επέμβασης του Αρκτούρου να παρεμβαίνει άμεσα σε περιστατικά όπως τροχαία ατυχήματα, παγιδεύσεις σε παράνομες παγίδες, διασώσεις ορφανών άγριων ζώων, καθώς και στην ασφαλή μεταφορά τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Όπως αναφέρει ο Αρκτούρος, «ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών, τα ζώα μεταφέρονται είτε στο Κτηνιατρείο Άγριας Ζωής του Αρκτούρου, είτε στην Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία ο Αρκτούρος διατηρεί σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία».
«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας της άγριας ζωής στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και υπεύθυνων επιχειρήσεων στη διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς», καταλήγει η ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα