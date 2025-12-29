Εύβοια: Αγροτικό αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου μετά από τροχαίο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ο οδηγός του αγροτικού εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε βοήθεια από περαστικούς για να βγει από το όχημά του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στο Μαλακώντα Ευβοίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ένα αγροτικό, με αποτέλεσμα το τελευταίο να ντεραπάρει στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο οδηγός του αγροτικού εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε βοήθεια από περαστικούς για να βγει από το όχημά του.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα δύο οχήματα ρυμουλκήθηκαν εκτός δρόμου για να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία.

Στο σημείο εξαιτίας του τροχαίο ατυχήματος υπήρξε καθυστέρηση στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκίδα.

