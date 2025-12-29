Το εορταστικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής για την Πρωτοχρονιά σε Πεδίον Άρεως και Πάρκο Τρίτση

Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο ΔΕΗ Xmas West Park, «πρεμιέρα» του 2026 με Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως

Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον Άρεως και το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.



«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής



Ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen στο ΔΕΗ Xmas West Park



Μία ώρα πριν κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή του ΔΕΗ Xmas West Park (Πάρκο Τρίτση) η Κλαυδία θα ερμηνεύσει τις πιο αγαπημένες μελωδίες της, μαζί με τους DJ Playmen που θα ανεβάσουν με τους ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.







Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, που θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.



COOKS, θα μετατρέψουν τη σκηνή... σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τον Μάγο Sankara και ένα show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και ανατροπές.



Επιπλέον, οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές άλλες δραστηριότητες: το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.



Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00 - 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 - 22:00, με ελεύθερη είσοδο.



Κλείσιμο



Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.



«Πρεμιέρα» του 2026 με Ελένη Φουρέιρα, ZAF και DJ Bobito στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίο του Άρεως



Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα, η Πεδίο του Άρεως ένα show με όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF θα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες, ενώ ο DJ Bobito θα φροντίσει για το clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση.



Ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα, με δωρεάν είσοδο, έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής για την Πρωτοχρονιά στα δύο μεγάλα εορταστικά τοπόσημα της Αττικής: στοκαι το«Η Αττική φωτίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η αλλαγή του χρόνου είναι πάντα μια στιγμή ελπίδας. Μια στιγμή που κοιτάμε μπροστά, με περισσότερη πίστη και αισιοδοξία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Φέτος, αυτή τη στιγμή θα τη ζήσουμε μαζί στο ΔΕΗ Xmas West Park, στα Δυτικά της Αθήνας, αλλά και σε κάθε γωνιά της Αττικής. Με τη λειτουργία και των δύο Χριστουγεννιάτικων Χωριών μας - για δεύτερη χρονιά το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και για πρώτη φορά φέτος και στο Πάρκο Τρίτση - η Περιφέρεια Αττικής φωτίζει - κυριολεκτικά και συμβολικά- την Αττική μας απ’ άκρη σ’ άκρη. Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα: οι δημόσιοι χώροι ανήκουν στους πολίτες, αναβαθμίζονται και γίνονται ξανά σημεία ζωής, πολιτισμού και χαράς. Σας περιμένουμε να αλλάξουμε μαζί τον χρόνο, με μουσική, φως και χαμόγελα και να υποδεχτούμε το νέο έτος με ενότητα, θετική ενέργεια και πίστη σε μια Αττική πιο φωτεινή, πιο ανθρώπινη και πιο κοντά στους ανθρώπους της».Μία ώρα πριν κάνει ποδαρικό το 2026, το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου στις 23.00, από τη σκηνή τουθα ερμηνεύσει τις πιο αγαπημένες μελωδίες της, μαζί με τουςπου θα ανεβάσουν με τους ρυθμούς τους τη γιορτινή διάθεση, σε ένα dance party μέχρι πρωίας.Τον νέο χρόνο θα υποδεχτεί στο ΔΕΗ Xmas West Park και ο Περιφερειάρχηςπου θα βρεθεί εκεί με την οικογένειά του, για να πατήσει το κουμπί της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης, σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως, την ώρα που ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.Λίγες ώρες πριν, στις 17.00, η πιο μπάντα κρουστών, θα μετατρέψουν τη σκηνή... σε κουζίνα, συνδυάζοντας τις συνταγές με τις παρτιτούρες, ενώ η κεντρική σκηνή του Πάρκου ρίχνει αυλαία το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19:30, με τονκαι ένα show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και ανατροπές.Επιπλέον, οι επισκέπτες του ΔΕΗ Xmas West Park έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές άλλες δραστηριότητες: το stage των Δήμων με μουσικές και χορούς από όλη την Ελλάδα, το νοσταλγικό καρουζέλ με τις κλασικές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις, τον παιχνιδότοπο και το παγοδρόμιο για όλες τις ηλικίες, αλλά και ξεχωριστά happenings από street artists που «ξεφυτρώνουν» από κάθε γωνιά του Πάρκου.Το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση είναι ανοικτό τις καθημερινές 17:00 - 22:00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10:00 - 22:00, με ελεύθερη είσοδο.Το πλήρες πρόγραμμα όλων των δωρεάν εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.xmaswestpark.grΜεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ο AKTOR και η EUROBANK. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 23.00 μέχρι τα ξημερώματα, η Ελένη Φουρέιρα θα παρουσιάσει στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στοένα show με όλες τις dance επιτυχίες της, οθα φέρει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες, ενώ οθα φροντίσει για το clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown, σε μια βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες ανθρώπους να καλωσορίζουν το 2026 με την πιο γιορτινή διάθεση.





Νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου θα γεμίσουν το Χωριό με ήχους και μελωδίες, καθώς θα εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πεδίου του Άρεως και θα δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.



Οι εορταστικές μουσικές εκδηλώσεις δεν σταματούν την Πρωτοχρονιά: το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 19.30 ο Νίκος Πορτοκάλογλου ερμηνεύει τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 40χρονης πορείας του – ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία, σε ένα live που ταιριάζει ιδανικά σε μια μεγάλη βόλτα στο φωτισμένο Πεδίον του Άρεως.



Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, οι Μολυβένιοι Στρατιώτες, με τις ξεχωριστές ενορχηστρώσεις και τα εντυπωσιακά κοστούμια τους, παρελαύνουν στο Χωριό και κατακτούν κάθε γωνιά του, με κέφι και γιορτινούς ρυθμούς



Στο main stage, στις 13:00, στις 4 Ιανουαρίου, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.



Εντυπωσιακοί ξυλοπόδαροι περιμένουν τους μικρούς μας φίλους λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, στις 17.00, ενώ οι μουσικές εκδηλώσεις κλείνουν ανήμερα των Θεοφανίων στη 1 το μεσημέρι, με τη μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας και την καθιερωμένη συναυλία τους με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο.



Το πνεύμα των εορτών δεν περιορίζεται μόνο στο main stage, αφού το μεγάλο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέρει στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και ασφάλεια. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.



Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως είναι ανοικτό έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22:00.



Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://xmasvillageattica.gr.



Μεγάλος χορηγός είναι η Protergia και χορηγοί η Cosmote Telekom, η ΕΥΔΑΠ, η Snappi και το RELEASE ATHENS FESTIVAL. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.