Μια ηλικιωμένη διασωληνωμένη από τη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα
Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο
Στο Ιπποκράτειο, όπου και βρίσκεται διασωληνωμένη, μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Επταλόφου, περίπου στις 19:30 και λίγη ώρα μετά τέθηκε υπό έλεγχο. Η πυροσβεστική απεγκλώβισε δύο άτομα από το διαμέρισμα, έναν άνδρα και τη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη, καθώς και δύο ενήλικες και τρία ανήλικα που βρίσκονταν στον επάνω όροφο της πολυκατοικίας.
Ξεκίνησα να πάρω τη σύζυγό μου και στο δρόμο με πήρε και μου λέει "πήρε φωτιά το από κάτω διαμέρισμα, έλα γρήγορα". Ήταν στο σπίτι με τα τρίδυμα εγγόνια μου και τη μητέρα τους. Ευτυχώς πήγαν στο πίσω δωμάτιο που δεν είχε καπνούς, είπε σε δηλώσεις του ο παππούς των ανήλικων.
Μεταφέρθηκαν συνολικά στο νοσοκομείο επτά άτομα. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.
