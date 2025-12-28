Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη, ξεπέρασαν τα 100 χλμ την ώρα οι ριπές: Δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων
Οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές - Δείτε φωτογραφίες
Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής (28/12) στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 80 km/h.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το voria.gr, η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στους δήμους Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη, Θέρμης και Λαγκαδά για πτώσεις δέντρων αλλά και για να σηκώσουν αντικείμενα που είτε εμπόδιζαν είτε ήταν επικίνδυνα.
Στην οδό Βασ. Ηρακλείου δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο, ενώ σε αρκετά άλλα σημεία προκλήθηκαν μικρές ζημιές.
