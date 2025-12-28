Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών

Το χρονικό της τραγωδίας

Τμηματικά και από αέρος η μεταφορά των σορών

Στηναναμένεται ότι θα γίνει σήμερα η διακομιδή των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους σταανήμερα των Χριστουγέννων, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επιχείρηση ανάσυρσης, που έγινε σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 2.000 μέτρα, ήταν εξαιρετικά δύσκολη και ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στοΤα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό τους χειμερινούς μήνες. Η απότομη μορφολογία στις κάθετες πλαγιές και το ασταθές χιόνι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή ακόμη κι από έμπειρους ορειβάτες.Οι τέσσεριςείχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφήΜε βάση τα στοιχεία της έρευνας, την τελευταία στιγμή επέλεξαν να ακολουθήσουν πιο δύσβατο και απαιτητικό μονοπάτι. Τα ίχνη τους χάθηκαν απότομα, με αποτέλεσμα οι αρχές να βάλουν από την αρχή στο τραπέζι το σενάριο της χιονοστιβάδας, που τελικά επιβεβαιώθηκε.Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή. Και οι τέσσερις ήταν μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που μαρτυρά ότι η χιονοστιβάδα έπεσε αιφνίδια και οι ίδιοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.Η επιχείρηση ανάσυρσης θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και χρονοβόρα, καθώς το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο. Η μεταφορά των σορών πραγματοποιήθηκε μετηςτμηματικά και από αέρος, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος ήταν αδύνατη.Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις τηςμεταξύ αυτών η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, καθώς και ομάδες από Λάρισα και Πάτρα. Οι έρευνες διήρκεσαν δύο εικοσιτετράωρα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των διασωστών.Την ίδια ώρα, στην τοπική κοινωνία επικρατεί βαθιά συγκίνηση και σιωπή, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες ήταν γνωστοί τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.Βίντεο από την ανάσυρση των σορών: