Διάσωση 108 αλλοδαπών νότια της Γαύδου: Εννέα επιχειρήσεις σε 24 ώρες, συνολικά 738 διασωθέντες
Διάσωση 108 αλλοδαπών νότια της Γαύδου: Εννέα επιχειρήσεις σε 24 ώρες, συνολικά 738 διασωθέντες
Οι μετανάστες επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο και εντοπίστηκαν σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας
Συνολικά εννέα επιχειρήσεις έρευνας, εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια και παράκτια περιοχή της νότιας Κρήτης και της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με αποτέλεσμα τη διάσωση 738 μεταναστών.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, διασώθηκαν 108 αλλοδαποί που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, αφού εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά καλές, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ (Β).
Οι παραπάνω διασώσεις εντάσσονται σε ευρύτερη κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών, με τη συνδρομή σκαφών της δύναμης FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν συνολικά εννέα περιστατικά το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι διασωθέντες αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε χώρο που έχει προετοιμαστεί στην Αγυιά Χανίων.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, διασώθηκαν 108 αλλοδαποί που επέβαιναν σε ξύλινη λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, αφού εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά καλές, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ (Β).
Οι παραπάνω διασώσεις εντάσσονται σε ευρύτερη κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών, με τη συνδρομή σκαφών της δύναμης FRONTEX και παραπλεόντων πλοίων, στο πλαίσιο της οποίας καταγράφηκαν συνολικά εννέα περιστατικά το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι διασωθέντες αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε χώρο που έχει προετοιμαστεί στην Αγυιά Χανίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα