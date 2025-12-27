Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις σε λίγες ώρες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις σε λίγες ώρες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Μια 30χρονη, μια 21χρονη και ένας 48χρονος αλλοδαπός συνελήφθησαν με τον τελευταίο να παραβιάζει και ερυθρούς σηματοδότες
Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
