Λιμενικό: Διασώθηκαν 131 μετανάστες τα ξημερώματα ανοιχτά της Γαύδου
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί της Γαύδου από πού αναμένεται η μεταφορά τους προς την Κρήτη
Σε μία νέα διάσωση ενός ακόμη μεγάλου αριθμού μεταναστών προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι λιμενικές αρχές στα νότια της Κρήτης.
Σκάφος με 131 μετανάστες εντοπίστηκε σε θαλάσσια ύδατα ανοιχτά της Γαύδου, και άμεσα σκάφη του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο για την διάσωση τους.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο για χθες περισσότερα από 500 άτομα μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας όπου και με την σημερινή διάσωση αρχίζει και πάλι να ασφυκτιά από συγκεντρωμένους μετανάστες.
