Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα εμπορικά καταστήματα, πώς θα λειτουργήσουν έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων

Ανοιχτά θα είναι, τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και αύριο Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 09:00 έως τις 18:00 για σήμερα, ενώ για αύριο Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00
Πέμπτη 01/01/2026: Αργία
Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.
