Amber Alert Hellas: Αρπαγή 8χρονου από την μητέρα του

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού, έγινε κατόπιν εισαγγελικής εντολής

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε ότι στις 26/07/2024 η μητέρα του ανήλικου Μπουτσικάρη Αντριάνο, 8 ετών, προέβη σε αρπαγή  του από την περιοχή της Αρτέμιδας, Αττικής και έκτοτε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο  του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο, 8 ετών έχει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. 

