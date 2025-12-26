Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Στην περιοχή του Ψυρρή το κατάστημα που κατανάλωσε αλκοόλ η ανήλικη
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ των Χριστουγέννων.
Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τις 12:00 το βράδυ η ανήλικη μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε.
Ο 30χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος στου Ψυρρή που η 16χρονη κατανάλωσε το αλκοόλ, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα
