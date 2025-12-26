Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
ΕΛΛΑΔΑ
Ψυρρή Αλκοόλ Σύλληψη μεθυσμένος

Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος

Στην περιοχή του Ψυρρή το κατάστημα που κατανάλωσε αλκοόλ η ανήλικη

Στο Ασκληπιείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τις 12:00 το βράδυ η ανήλικη μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Ασκληπιείο Βούλας λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ, ωστόσο δεν νοσηλεύτηκε. 

Ο 30χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος στου Ψυρρή που η 16χρονη κατανάλωσε το αλκοόλ, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα
