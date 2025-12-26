Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ειδικότερα σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών