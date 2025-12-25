Σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας, δείτε βίντεο από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν διανομέα, να χάνει τη ζωή του όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

