Σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στο Χαλάνδρι: Νεκρός διανομέας, δείτε βίντεο από το σημείο
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στο Χαλάνδρι, με έναν διανομέα, να χάνει τη ζωή του όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.
Το τροχαίο σημειώθηκε στις 19:10 στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού, όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, η μηχανή συγκρούστηκε με το ΙΧ αυτοκίνητο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον διανομέα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
