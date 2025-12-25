Καιρός: Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Πρωτοχρονιά και τις πρώτες ημέρες του 2026 - Το βίντεο του Θοδωρή Κολυδά

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα βορειότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου και κυρίως στα νησιά του Ιονίου σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα βορειότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου και κυρίως στα νησιά του Ιονίου σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Ανεμοι : Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το πρωί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Ανεμοι : Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ . Στα νότια αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

: Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ . Στα νότια αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη. Ανεμοι : Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι : Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ.

: Στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα βόρεια αρχικά βορειοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα.

: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα βροχής στα ανατολικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι : Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν.

: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ που το βράδυ θα ενισχυθούν. Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός μέχρι την Τρίτη

Τοστην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.Τηνσχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.Τηγενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.Τηνλίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.