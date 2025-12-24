Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,3 εκατ. ευρώ του Τζόκερ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΑΠ Τζόκερ

Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,3 εκατ. ευρώ του Τζόκερ

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές

Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,3 εκατ. ευρώ του Τζόκερ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ που έγινε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη λόγω των Χριστουγέννων. Στην πρώτη κατηγορία το παιχνίδι μοίραζε 6,3 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 14, 28, 30, 44 και τζόκερ το 13.

Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης