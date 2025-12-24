Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,3 εκατ. ευρώ του Τζόκερ
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 6,3 εκατ. ευρώ του Τζόκερ
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές
Τζακ ποτ είχαμε στην κλήρωση του Τζόκερ που έγινε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη λόγω των Χριστουγέννων. Στην πρώτη κατηγορία το παιχνίδι μοίραζε 6,3 εκατ. ευρώ.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 14, 28, 30, 44 και τζόκερ το 13.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 14, 28, 30, 44 και τζόκερ το 13.
Στη δεύτερη κατηγορία δεν βρέθηκαν νικητές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα