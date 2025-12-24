Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Διακοπή κυκλοφορίας στη Μαυροματαίων - Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
Στο σημείο δύο οχήματα της Πυροσβεστικής
Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην οδό Μαυροματαίων, με την ΕΛΑΣ να προχωρεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να διακόπτει την κυκλοφορία από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική με δύο οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
