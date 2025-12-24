Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συγκλονιστικό μυθιστόρημα της B.A. Paris «Το δίλημμα»

Ανάμεσα στα μπεστ-σέλερ μυθιστορήματά της, χάρη στα οποία η B.A. Paris έχει καθιερωθεί σαν μία από τις πιο δημοφιλείς σύγχρονες συγγραφείς στην κατηγορία των θρίλερ, «Το δίλημμα» κατέχει εξέχουσα θέση. Κι αυτό διότι πρόκειται για ένα εκπληκτικά πρωτότυπο βιβλίο, γραμμένο αριστοτεχνικά, με μια διπλή θέαση της ίδιας ιστορίας.Στο επίκεντρο βρίσκεται το δίλημμα του Άνταμ και το κατά πόσον πρέπει να αποκαλύψει την αλήθεια στην αγαπημένη σύζυγό του, τη Λίβια. Στην πραγματικότητα όμως, κι εκείνη έχει ένα εξίσου σημαντικό μυστικό, γύρω από το οποίο αμφιταλαντεύεται εάν και πότε πρέπει να το μοιραστεί με τον Άνταμ. «Έχω πάνω από 20 χρόνια να δω τους γονείς μου. Ήταν πάντα απόμακροι. Όταν έμεινα έγκυος όμως, λίγο μετά από τα 17α γενέθλιά μου, έκοψαν και οι δυο κάθε σχέση μαζί μου. Και ο χλιδάτος γάμος έγινε μια βιαστική 15λεπτη τελετή στο ληξιαρχείο της περιοχής» μονολογεί η Λίβια. Λίγα χρόνια αργότερα, μία από τις μαμάδες στον παιδικό σταθμό, μας κάλεσε στο πάρτι των 30ων της γενεθλίων και ήταν φανταστικό. Ο Άνταμ κι εγώ ήμασταν τότε 20ρηδες και είχαμε πολύ λίγα λεφτά, κι έτσι εκείνο το πάρτι φάνταζε βγαλμένο από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Είχα μείνει άναυδη και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι μια μέρα θα γιόρταζα κι εγώ έτσι κάποια απ' τα γενέθλιά μου. Αποφάσισα ότι θα το έκανα για τα 40α μου γενέθλια, επειδή έπεφταν Σάββατο.Σ' εκείνη την ηλικία, τα 40 μου φαίνονταν πολύ μακρινά. Αλλά νά που τώρα σαρανταρίζω κι εγώ». Την ίδια στιγμή όμως, ο σύζυγος της Λίβια, ο Άνταμ διχάζεται. Από τη μία, ξέρει καλά πως αν ανακοινώσει κάτι που έμαθε την τελευταία στιγμή, σίγουρα θα χαλάσει το πάρτι της γυναίκας του. Από την άλλη, αν το παρασιωπήσει, θα καταστρέψει τη ζωή τους. Η αγωνία για την τελική απόφαση του Άνταμ -αλλά και της Λίβιας- κλιμακώνεται, σχεδόν έωςτην τελευταία σελίδα του «Διλήμματος».Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό βιβλίο «Το δίλημμα» της B.A. Paris είναι στο ΘΕΜΑ.