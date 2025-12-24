Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Δημογλίδου: Στο Κάστρο ψάχναμε 15 ιδιοκτήτες τρακτέρ για να δώσουμε δεύτερη λωρίδα, τροχονόμοι κινδύνευσαν από ταλαιπωρημένους οδηγούς
Έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες, στα περισσότερα μπλόκα είχαμε αυτό το πρόβλημα, είπε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ
Για τις απίστευτες σκηνές ταλαιπωρίας που καταγράφηκαν χθες, Τρίτη, στην εθνική οδό μέχρι τη Λαμία μίλησε το πρωί της Τετάρτης η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, καυτηριάζοντας τη στάση ορισμένων μπλόκων που δεν βοήθησαν να δοθεί δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας από νωρίς.
Με αφορμή την εικόνα στα Μάλγαρα όπου, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, «ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των αγροτών στο μπλόκο. Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν από τον διοικητή της τροχαίας ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2 λωρίδες σε κάθε ρεύμα, απομάκρυναν τα τροχαία και καθαρίστηκε ο δρόμος ώστε να ανοίξει στις 11 το πρωί χθες», η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ παρατήρησε στο MEGA, ότι «δυστυχώς δεν το είδαμε στα άλλα μπλόκα. Έπρεπε να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες πολίτες ώστε να δώσουν το απόγευμα δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να έχουμε μόνο μια λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό».
«Ξέρετε πόσοι συνάδελφοι κινδύνευσαν να παρασυρθούν από οδηγούς που ήταν ταλαιπωρημένοι; Στο Κάστρο ψάχναμε 15 άτομα για να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους για να δώσουμε και δεύτερη λωρίδα στην κυκλοφορία» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.
Όπως είπε «μετά τις 6 το απόγευμα αποφάσισαν να ακούσουν την αστυνομία. Μέχρι τότε δεν δέχονταν να δώσουν περισσότερες λωρίδες, μόνο τη ΛΕΑ. Έχει να κάνει με το πόσο θέλεις να εξυπηρετήσεις τους πολίτες. Στα περισσότερα μπλόκα είχαμε αυτό το πρόβλημα»
Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ εξήγησε, επίσης, ότι «στην εθνική οδό δεν γίνεται να κυκλοφορεί δρόμος από μια λωρίδα κυκλοφορίας» καθώς και ότι «όταν γίνονται έργα υπάρχει μέριμνα ώστε ανά κάποια μέτρα υπάρχει έξοδος. Είχαμε εικόνες αστυνομικών να παρακαλούν αγρότες να μετακινήσουν τρακτέρ».
